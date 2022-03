Lampadina smart: 10€ per trasformare la tua casa in un gesto

Una lampadina Smart come questa di Tp-Link te la devi portare assolutamente a casa soprattutto ora che su Amazon la paghi veramente pochissimo.

Se vuoi dare un aspetto ancora più tecnologico alla tua casa, acquista subito una lampadina Smart e vedi come in un solo gesto trasformi un ambiente a tua scelta in modo geniale.

Grazie alla qualità che Tp-Link di riserva, questo prodotto che ti sto consigliando è un vero e proprio fuoriclasse e non per niente è uno dei più ambiti su Amazon. Proprio sul e-commerce, hai la possibilità di giovare di uno sconto che ti permette di acquistare il tuo modello con una spesa di soli €10, 95. Per ottenere questo prezzo non devi far altro che aprire la pagina ufficiale e aggiungere il prodotto al carrello

Le spedizioni sono completamente gratuiti e veloci in tutta Italia con Prime.

Lampadina Smart Tp-Link: d’illuminazione diventa super personalizzabile

Inizierei col dirti che questa lampadina Smart ha un attacco E27 e quindi la puoi praticamente abbinare a qualunque tipo di lampadario o lampada tu abbia in casa. Da utilizzare è semplicissima perché non devi fare altro che avvitarla come un più semplice bulbo e scaricare l’applicazione sullo smartphone per configurarla in quattro e quattr’otto.

Così facendo puoi gestirla sia mediante il tuo smartphone che sfruttando la tua voce perché ti sveglio che tale lampadina e finanche compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

Cosa ti permette di fare? Modificare l’intensità della luce, scegliere una tonalità di bianco a tuo piacere, creare dei giochi di luce pazzeschi grazie alle modalità prestabilite optare per un’illuminazione spaziale scegliendo il tuo colore preferito tra i 16 milioni disponibili.

Che altro dirti se non che fantastica è che ti consente finanche di risparmiare sulla bolletta grazie al suo risparmio energetico integrato.

Acquista al volo la tua lampadina Smart Tp-Link su Amazon sfruttando la promozione in corso pagandola appena €10,95. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.