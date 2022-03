Mouse wireless Logitech: click silenziosi a metà prezzo

Un mouse wireless come questo di Logitech devi acquistarlo assolutamente soprattutto ora che è in promozione, ti regala il silenzio più assoluto.

Passa alle tue ore al computer senza mai più preoccuparti di fare rumore grazie a questo fantastico mouse wireless di Logitech che è in promozione su Amazon e paghi veramente pochissimo.

Ti consiglio di fare al più presto perché non ho idea di quanto la promozione possa durare, ma se ne approfitti il prima possibile, risparmi ben il 44% sul prezzo di listino e concludi il tuo affare personale spendendo appena €22,99.

Non ti preoccupare, non devi avere dubbi perché la qualità è immensa così come la comodità che ti offre.

Mouse wireless Logitech: il silenzio è all’ordine del giorno

Colorazione nera, si presenta come un semplicissimo mouse wireless Ma grazie alla qualità delle sue componenti, l’esperienza Premium di cui eri in cerca è all’ordine del giorno.

Non devi preoccuparti di nient’altro se non quello di collegarlo con il micro ricevitore USB che trovo in confezione al tuo dispositivo preferito e iniziare subito utilizzarlo senza se e senza ma. Proprio in merito a questa caratteristica, ti sveglio che è compatibile con praticamente qualunque sistema e quindi non importa se utilizzi quotidianamente un computer Windows, Mac OS, Chromebook o altri ancora.

Conta che neanche la batteria si può deludere visto e considerato che ti regala un autonomia di 2 anni interi senza scendere a compromessi.

Parlando poi di lui, ti svelo che ha un design semplicissimo ma grazie proprio a questa feature può essere utilizzato sia da chi utilizza la mano destra che la mano sinistra. In merito ai DPI, invece, ne ha 1000 fissi.

In conclusione, ti presento la caratteristica per cui te l’ho presentato ossia il suo essere estremamente silenzioso. I clic non emettono neanche un singolo rumore per permetterti di lavorare ovunque e in qualunque ora senza mai dare fastidio a chi ti si trova accanto.

Acquista il volo questo mouse wireless di Logitech praticamente a metà prezzo, ti colleghi subito sulla pagina di Amazon concludi il tuo fare con una spesa di appena €22,99. Con Prime attivo le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.