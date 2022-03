Chuwi HiPad, il tablet che fa tutto, ha il 4G e costa MENO DI 180€

Se cercate un tablet tuttofare, ottimo per la visione dei contenuti in streaming così come per l’uso da divano, Chuwi HiPad da meno di 180€ è la soluzione.

Se cercate un nuovo tablet per la multimedialità e per il classico utilizzo “da divano“, potremmo avere la soluzione che fa per voi e no, non è il classico iPad di Apple. Di fatto, il prodotto che ha conquistato i nostri cuori è di un altro brand, noto ai più esperti di tecnologia e che si sta affermando sempre più sul mercato. Su Amazon lo trovate infatti a meno di 170 euro, precisamente a 189€ a cui dovete togliere altri 12€ al momento del checkout. Morale della favola? solo 177,00€ per un device multimediale da 10,1 pollici, con risoluzione FullHD, processore potente e con il modem 4G integrato nella scocca. È di Chuwi e si chiama HiPad (sì, il nome richiama il blasonato tablet della mela) e in parte anche l’estetica generale.

Sappiate che gode della spedizione gratuita e della consegna celere in un giorno. Non di meno, si può dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio Cofidis da selezionare al momento del pagamento. Ma vediamo subito le caratteristiche di questo prodotto e perché è “da comprare” al volo.

Chuwei HiPad: affare da meno di 180€

In primo luogo citiamo il processore potentissimo octa-core realizzato da UNISOC, coadiuvato da una scheda grafica ARM Mali G52. A cosa servono questi elementi? Semplice: a far girare tutto in maniera fluida e funzionale, sia sul fronte gaming che sulle app più pesanti. È ottimo anche per la visione dei contenuti in streaming on demand grazie al pannello da 10,1 pollici IPS fullHD. Ha anche una camera anteriore da 5 Mpx per le videochiamate e una posteriore da 8 Mega per il resto.

Inoltre, ha 6 GB di memoria RAM e oltre 128 GB di memoria interna con possibilità di espansione mediante microSD. Sotto la scocca troviamo una batteria da 6000 mAh che garantisce ore di autonomia con una singola carica e il peso di questo HiPad è di soli 560 grammi. Praticamente è una piuma.

A soli 177,00€ (spedizioni gratuite e consegna rapida) è da acquistare al volo.