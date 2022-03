Energia gratis e pulita con questo kit fotovoltaico

Il kit include un pannello solare da cui produrre energia pulita e a costo zero durante il giorno, e tre lampadine e un cavo di ricarica USB.

Con il caro energia oggi più che mai risulta comodo avere a disposizione kit fotovoltaico da 84 Wh come questo modello di ECO-WORTHY, che ora puoi acquistare a un prezzo davvero accessibile. Non è un caso se è il dispositivo più venduto della categoria su Amazon: economico e dall’impatto positivo sul tuo portafogli.

Kit fotovoltaico super utile ed economico

Questo generatore ad energia solare ha una capacità di 26000 mAh/84 Wh, ed è in grado di trasformare l’energia accumulata nella batteria con il pannello integrato per poi alimentare la luce LED e alcuni dispositivi elettrici. Questo ti permette di risparmiare tanto soldi sulla bolletta della luce.

Oltre che per illuminare, questo kit fotovoltaico può risultare utilissimo anche in caso di emergenza: è infatti un’ottima scelta per chi non vuol correre il rischio di rimanere senza luce o connessione in caso di blackout o malfunzionamenti al sistema elettrico. Senza spendere un patrimonio.

Il kit include un pannello solare da 18 W attraverso cui produrre energia pulita e a costo zero durante il giorno, immagazzinandola in una batteria portatile che potrà poi essere utilizzata, ad esempio, per alimentare gli impianti di alimentazione o i dispositivi. In dotazione anche tre lampadine e un cavo di ricarica USB. Una luce aggiuntiva è integrata direttamente nell’unità.

Approfitta del costo basso e fai tuo questo completissimo kit fotovoltaico di ECO-WORTHY a 76€, dunque a un prezzo davvero accessibile. Le spedizioni sono gratuite e gestite interamente da Amazon.