Fortnite: tutte le novità della Stagione 2 Capitolo 3

Fortnite si è aggiornato portando la Stagione 2 del Capitolo 3: scopriamo tutte le novità, i personaggi, le modifiche e i dettagli.

La nuova stagione di Fortnite è finalmente arrivata: si tratta della Stagione 2 del Capitolo 3, e porta tante novità estetiche, di gameplay e meccaniche. Dopo una serie di manutenzioni e un’attesa spasmodica, ora finalmente si torna nel Punto Zero.

Tra le tante cose inserite abbiamo qualche aggiunta in termini di gameplay, nuove armi, una serie di modifiche (momentanee), un Battle Pass nuovo di zecca e un paio di sbloccabili davvero interessanti, che ci terranno compagnia da oggi fino a inizio giugno.

Fortnite Stagione 2: Doctor Strange, Predatore, lo scatto e nuovi fucili

Partiamo dalla base: la nuova Stagione 2 di Fortnite sembra mettere in campo uno scontro simile in termini di vastità a quello visto in Avengers: Endgame, dove da un lato abbiamo Gunnar e il suo team mentre dall’altro gli eroi del Punto Zero. Il Battle Pass si dedica alle due fazioni, permettendo di sbloccare il già citato Gunnar, Tsuki e tanti altri eroi: tra questi brilla, alla fine del Battle Pass da completare, Doctor Strange della Marvel, pronto a scendere in campo con la sua magia. Per quanto riguarda gli elementi Bonus ad ora abbiamo poche varianti, ma nulla vieta che eventuali altri eroi Marvel scendano in campo.

All’inizio del Battle Pass potremo anche sbloccare la Omni-Spada, piccone che potremo poi modificare sbloccando nell’apposita sezione (sfruttando gli Omni-chip sbloccabili completando le missioni dedicate) varie forme, colori, guardie e persino suoni.

Il personaggio bonus di questo pass invece – se nel precedente era Fondazione, interpretato da The Rock – stavolta è Prawler, in italiano Predatore, un nemico iconico di Spider-Man (Miles Morales) visto anche nel film Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Per quanto riguarda il gameplay, per ora sono state disattivate le costruzioni per una settimana, così da dare modo alla gente di prendere la mano con la parte più “battagliera” del gioco, ed è stato inserito lo scatto, che permette al giocatore di poter fare uno sprint aggiuntivo.

Per ciò che riguarda le novità inserite in termini di armamenti, ora sono presenti nel gioco il nuovo fucile SMG e il fucile termico, mentre è stato rimosso il tanto amato Fucile MK. Inserite anche novità riguardanti gli scudi, mentre come già sapevamo sono state rimosse le ragnatele di Spider-Man.