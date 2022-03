Ha senso comprare Apple Watch Series 3 nel 2022?

Apple Watch Series 3 si trova a soli 199,00€ su Amazon con spedizione gratuita e possibilità di pagamento rateizzato. Ha senso acquistarlo nel 2022?

L’OEM di Cupertino ha un successo incredibile nel settore dei wearable: nonostante venda solo orologi intelligenti e cuffie True Wireless Stereo, l’azienda è in cima alle classifiche di entrambe le tipologie di prodotti. Da un lato infatti, le AirPods sono diventate sempre più mainstream in tutte le regioni, dall’altro invece, gli smartwatch di Cupertino sono una soluzione unica nel loro genere proprio per via della compatibilità con iPhone. Inutile dirlo: se avete un melafonino, l’unico device da polso capace di sfruttare tutte le features smart è proprio l’Apple Watch.

In listino abbiamo il Watch Series 7, l’SE (il miglior modello per qualità-prezzo) e il Series 3, uscito nel 2017 ma ancora attualissimo. Tuttavia, può avere senso? Oggi lo si può portare a casa a soli 199,00€ nella variante da 38 mm con cassa in argento e GPS al seguito. Da notare che il prezzo è super basso, ma occorre precisare che ci sono alcuni limiti.

Apple Watch Series 3 a meno di 200€ è un affare?

Il display è sicuramente più piccolino per via delle cornici spesse e l’autonomia non è paragonabile a quella dell’SE che vi permette due giorni con una singola carica. Non c’è l’ECG e la possibilità di misurare il livello di ossigenazione del sangue.

Ad ogni modo, perché è “da comprare”? In primo luogo per il prezzo: costa pochissimo e per chi non ha mai avuto un orologio della mela e cerca semplicemente un notificatore da polso, aggiornatissimo, dotato della possibilità di misurare gli allenamenti sportivi, il battito cardiaco, impermeabile, compatibile con i servizi di musica in streaming più famosi di sempre, questa è la miglior soluzione.

Permette anche di rispondere alle telefonate grazie alla cassa e al microfono presenti nella scocca. Insomma, per chi non ha grosse pretese e ha un budget contenuto, sì, è la miglior soluzione per qualità-prezzo del colosso di Cupertino. Se cercate il vostro primo smartwatch serio, Apple Watch Series 3 a 199,00€ è la scelta vincente.