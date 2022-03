iPhone 8 a 235€ su Amazon: è una buona scelta nel 2022?

iPhone 8 a soli 235€ su Amazon può essere ancora un’opzione valida nel 2022? Ha senso acquistarlo? Risponderemo a queste domande nell’articolo completo.

Da pochi giorni Apple ha tolto i veli al nuovo midrange iPhone SE (2022); il device vanta un processore Bionic A15, un modem 5G, un GB di RAM in più e una batteria più prestante. Viene venduto ad un prezzo di 529€ e si presenta come il telefono 5G della mela più economico attualmente in listino. Una delle critiche più grandi che ha ricevuto riguarda però l’estetica stessa del terminale. Per molti infatti, questo design derivante dall’iPhone 8 non convince, anche se c’è un’ampia fetta di utenti che ama ancora le dimensioni compatte, il tasto Home circolare con Touch ID al seguito e molto altro ancora.

Tuttavia, se si cerca un gadget LTE, le alternative sono differenti e più numerose. Una delle critiche più grandi che il Possiamo vedere una marea di dispositivi ricondizionati, usati e via dicendo. Ma come fare per scegliere quello migliore? Di certo non è semplice, ma quello che noi vi consigliamo oggi è l’iPhone 8 del 2017 per una serie di motivazioni. Su Amazon si trova come “ricondizionato certificato”, perfetto dal punto di vista estetico, con ben 64 GB di memoria, aggiornatissimo all’ultima iterazione di iOS al prezzo speciale di soli 235,00€.

iPhone 8 a poco più di 200€: imperdibile a questa cifra

Per molti potrebbe non essere la miglior soluzione esistente, ma a questo prezzo è difficile trovare di meglio nel panorama della mela, in primis perché rappresenta il telefono più economico – ma recente – che si possa comprare su Amazon, in secondo luogo perché molte persone fanno un uso basico del device. Ecco perché, per un target di utenti ben definito (ragazzi, senior, persone che vengono dai “feature phone” e necessitano solo di un telefono smart affidabile e che si sposa ad altri device di Apple) questa è la miglior soluzione presente in commercio.

Lo trovate in colorazione Gold e con il pannello anteriore tinto di bianco, con 64 GB di memoria e in ottime condizioni. A 235,00€ è veramente imperdibile.