Lampadina Smart Wi-Fi LED a 10 euro!

Grazie a uno sconto presente su Amazon è possibile acquistare la lampadina smart targata TP-Link e usabili con l’app ufficiale Tapo.

Moltissimi utenti hanno avuto modo nel corso degli ultimi anni di migliorare le proprie postazioni o un qualunque tipo di ambiente attraverso una lampadina smart, dispositivi che ormai dominano il mercato, sfruttando talvolta alcune offerte che è bene non lasciarsi scappare. È questo il caso del dispositivo TP-Link ora in sconto su Amazon che può essere acquistato per solamente 10,95€.

Per chiunque volesse fruire del tutto in più di un ambiente, si ha anche modo di sfruttare i bundle da due, o da quattro lampadine totali per ottenere ulteriori vantaggi sul prezzo, cogliendo al meglio l’occasione grazie alla pagina ufficiale del prodotto sulla piattaforma di E-Commerce.

La lampadina smart TP-Link RGB è acquistabile in sconto su Amazon

Dopo aver installato e attivato correttamente il dispositivo, collegandolo a una qualunque connessione Wi-Fi, è possibile fruire delle potenzialità dell’ottima app Tapo per gestire al meglio i colori e progettare molteplici funzioni in base al proprio utilizzo dell’ambiente in cui si installa una lampadina smart, creando ad esempio routine personalizzare e fruendo di 16.000.000 tonalità.

Non manca anche il controllo vocale attraverso gli assistenti Alexa e con le opzioni di Google, dettaglio che rende il prodotto ancora più comodo nel caso in cui si voglia manovrare il tutto anche senza l’utilizzo di un telefono, con possibilità come la Modalità Assente per simulare che qualcuno sia in casa in automatico.

Con consumo energetico di classe A+, è anche confermata l’ottimizzazione della corrente, nonostante le prestazione comunque al top, dettaglio da considerare specialmente se si opta per l’acquisto di diversi prodotti in bundle.

Non vi resta quindi che fruire al volo dell’offerta accedendo alla pagina ufficiale del prodotto per mettere mano sul gioiellino e accaparrarvi quindi un dispositivo che diventa via via sempre più diffuso a un prezzo particolarmente basso, paragonabile a quello delle lampadine classiche che non permettono di fruire di tutte le potenzialità garantite dall’offerta targata TP-Link.