Tutti pazzi per i telefoni 5G: vendite record in tutto il mondo

Secondo quanto si apprende, per la prima volta, le spedizioni di smartphone 5G sono state superiori a quelle di device 4G nel mese di gennaio 2022.

Ci siamo: per la prima volta osserviamo che le vendite di telefoni compatibili con le reti 5G superano le spedizioni di terminali 4G a gennaio 2022. A dirlo ci pensa la società di ricerca Counterpoint.

È la prima volta che accade una cosa simile: di fatto, non avevamo mai visto dei dati simili per quanto concerne la spedizione di dispositivi dotati di modem per le reti next-gen. Di fatto, a gennaio 2022, si è scoperto che il 51% dei dispositivi venduti nel mondo era effettivamente compatibile con il nuovo standard.

Tutti pazzi per i telefoni 5G

L’aumento delle vendite di gadget 5G lo si può osservare soprattutto in Cina; i dati sono incoraggianti sin da subito. Già a gennaio infatti, le spedizioni sono state superiori alla media.

Basta leggere così afferma il rapporto di Counterpoint:

La pressione per il 5G da parte degli operatori di telecomunicazioni cinesi, unita al desiderio dei produttori di fornire ai consumatori smartphone 5G a prezzi competitivi, ha consentito questa crescita.

Gran parte delle spedizioni di device 5G lo si deve ad Apple e alle sue ultime line-up iPhone 12 e 13. E adesso che l’azienda di Cupertino ha svelato il suo mediogamma premium con SoC Bionic A15 e modem 5G, si prevede un ulteriore incremento delle vendite.

Il successo di Tim Cook in questo settore è incredibile, anche perché occorre tenere in considerazione il fatto che vi è la grandissima crisi dei chipset in tutto il mondo.

iPhone 12 è il telefono più venduto del 2021 e si è piazzato davanti al fratello Pro e al gigante Pro Max. “C’è una domanda immensa e continua per un aggiornamento al 5G tra gli utenti iOS”, ribadisce Counterpoint.

Inoltre, l’ascesa di prodotti 5G-ready è da attribuirsi anche alla comparsa dei numerosi Android phones venduti a prezzi super low-cost. I chip di fascia medio-bassa di Qualcomm e Mediatek hanno aiutato ad abbassare il prezzo finale dei prodotti compatibili con il nuovo standard di telecomunicazioni.

A tal proposito, citiamo il Galaxy A12, che è risultato essere lo smartphone 5G Android più venduto dell’ultimo periodo.