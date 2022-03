Queste potenti casse Bluetooth JBL, tue col 40% di sconto

Il JBL Pro Sound, un driver racetrack e due JBL Bass Radiator, JBL Charge 5 è il diffusore portatile Blueto

Per chi ama la musica, JBL rappresenta un marchio tra i migliori in assoluto quando si parla di altoparlanti e diffusori acustici. Se anche tu sei un appassionato e sei alla ricerca magari di un paio di casse bluetooth di ottima qualità, con in più diverse funzioni utili, allora non puoi lasciarti sfuggire queste a sole 149 euro, inclusa la spedizione rapida e gratuita di Amazon. Così puoi ascoltare musica ovunque e in ogni condizione.

Casse JBL Pro Sound: top a prezzo WOW

Proprio così: con 50€ di sconto ti porti a casa un diffusore musicale wireless eccezionale che di solito costa quasi il doppio. Il dispositivo è resistente ad acqua e polvere, quindi te lo porti dietro dove vuoi dalla piscina al parco, grazie alla certificazione waterproof e dustproof IPX67.

La bellezza di queste casse di JBL non risiede solo nel fatto che ti permettono di ascoltare la tua musica preferita restituendoti un suono pulito e chiaro, ma anche in quello che ti assicurano il massimo del comfort. Perché puoi connetterti con Siri o Google senza bisogno di usare il telefono, e se vuoi chiamare qualcuno, puoi proprio telefonare senza muovere un dito.

Disponibile nei colori benzina, rosso e grigio (a questo prezzo), gode inoltre di lunga autonomia: la cassa ricaricabile Charge 5 offre fino a 20 ore di riproduzione musicale senza fili dai dispositivi con Bluetooth, ricaricabili grazie al powerbank integrato.

E poi, male che vada, ha una ricarica estremamente rapida per cui quando è scarico ma ti serve subito, ci vuole praticamente un attimo per rimetterlo all’opera: pensa, lo attacchi alla presa di corrente e in soli cinque minuti lo hai già caricato per un’ora di autonomia. Quindi non ci sono scuse: se sei alla ricerca di un diffusore audio sopra la media a ma a prezzo WOW, clicca su questo link e chiudi subito l’acquisto. A meno di questa cifra difficilmente troverai di meglio, con per giunta la spedizione rapida e gratuita offerta da Amazon.