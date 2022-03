Soundbar Creative sotto i 30 euro!

La piattaforma di Amazon permette di mettere mano sulla soundbar Creative Stage Air pensata per postazioni PC a prezzo molto scontato.

Per chiunque voglia avere il meglio dal proprio audio su computer ascoltando il tutto senza cuffie, una soundbar è di sicuro un’ottima soluzione, e il nuovo sconto sul Creative Stage Air permette di portarsi il tutto a casa a un prezzo a dir poco conveniente e competitivo grazie ad Amazon.

Parliamo di un dispositivo pensato nello specifico per monitor e in grado di adattarsi stando esattamente sotto a quest’ultimo, con un altoparlante a basso profilo che ha modo di funzionare correttamente anche senza cavi, il che evita quindi molti problemi con la gestione, dopo che la batteria è stata caricata attraverso USB, con una durata massima che si attesta sulle sei ore circa.

La soundbar Creative è ora in forte sconto su Amazon

L’articolo Creative che si presenta con il 15% di sconto ed è disponibile per poco tempo a solamente 29,74€, offre un doppio driver con radiatore passivo oversize in grado di garantire un bassi potenti e un’esperienza estremamente qualitativa a livello sonoro, nonostante delle dimensioni particolarmente contenute che lasciano che il device si adatti a bene o male ogni postazione.

Per collegare la soundbar al proprio monitor in postazione è possibile procedere sia attraverso il Bluetooth e sia con il comodo jack da 3,5 millimetri, ma non manca la possibilità di sfruttare il tutto anche in ulteriori ambienti, ad esempio usando un dispositivo USB per riprodurre contenuti anche senza utilizzare un computer.

Non manca un sistema di controlli pensato nello specifico per interagire col prodotto in maniera veloce, gestendo al meglio le potenzialità del dispositivo con ottima qualità audio. Potete accedere alla pagina ufficiale del prodotto per far sì che questo sia vostro nel più breve tempo possibile, approfittando di conseguenza dello sconto che permette di mettere mano sul dispositivo a un prezzo ben più basso rispetto alla media del gioiellino.