Tekken: annunciato l’anime da Netflix in arrivo quest’anno

Come un fulmine a ciel sereno, Netflix ha annunciato la produzione in corso di una serie dedicata alla nota saga picchiaduro che da anni popola le console di milioni di videogiocatori: si tratta di Tekken: Bloodline, e si è mostrata con un teaser trailer.

Dopo i fallimentari tentativi di trasporre la serie in film o serie tv, ora Netflix ci riprova e lo fa tramite l’animazione (e vedere che lo stesso Harada, Director degli ultimi capitoli, supportare questa animazione fa ben sperare), proponendo una serie che arriverà entro quest’anno.

La serie dovrebbe raccontare la trama partendo da Tekken 3, per poi avanzare e inserire i personaggi dei primi due capitoli allo stesso tempo. Questo si può dedurre dal fatto che Jin sembra essere il protagonista della serie, e quindi il suo racconto potremmo viverlo da un punto di vista stretto sul personaggio.

La trama della serie sembra raccontare quanto segue:

“Il potere è tutto”. Jin Kazama ha imparato l’arte di difesa personale della sua famiglia, l’arte marziale tradizionale in stile Kazama, da sua madre quando era piccolo. Nonostante ciò, non ha potuto fare nulla quando un terribile mostro è comparso distruggendo tutto ciò a cui teneva, cambiando la sua vita per sempre. In collera verso se stesso per non essere stato in grado di fermarlo, Jin ha giurato vendetta ed è partito alla ricerca del potere per poterla espletare. La sua missione lo porterà alla battaglia finale su un ring mondiale – il Torneo del Pugno d’Acciaio.