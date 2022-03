AirPods Max: PREZZO FOLLE, su Amazon scontate di 170€

Le AirPods Max sono le prime cuffie over ear di Apple: oggi si trovano a soli 475€, un prezzo FOLLE, scontato di ben 172€ rispetto al costo di listino.

Fra le cuffie più esclusive del mercato troviamo sicuramente le AirPods Max di Apple. Stiamo parlando di un gadget unico nel suo genere, super compatibile con tutti gli altri prodotti della mela e dotato, fra le altre cose, di un design esclusivo, minimal e in linea con le ultime proposte presenti in listino.

Navigando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente unica nel suo genere. Di fatto, questo magico accessorio di Apple si trova oggi a soli 475,00€. Certo, è comunque un prezzo elevato, ma decisamente più basso di quello di listino che si trova solitamente in commercio (629,00€). Segnaliamo che la spedizione è compresa nel prezzo e c’è la consegna celere in uno o due giorni lavorativi. Per chi volesse, sappiate che si può pagare a rate grazie alla possibilità offerte dal servizio di Cofidis.

AirPods Max: imperdibili a questo prezzo

Andiamo con ordine: il design è uno dei punti di forza di questo gadget. Elegante, minimal, lussuoso, ma non solo. Basta indossare queste cuffie per capire la bontà dei materiali utilizzati dall’azienda. Infatti, il cuscino è morbidissimo e non stanca l’orecchio nemmeno dopo un utilizzo prolungato delle AirPods. Il driver dinamico progettato dall’azienda consente di avere sempre un sound ad alta fedeltà.

Sempre sul vresante delle funzionalità di punta citiamo la cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori provenienti dall’esterno e immergersi completamente nella propria musica, in una storia narrata in un audiolibro o in un podcast. Non solo: c’è l’audio spaziale con rilevamento della posizione della testa. Praticamente, ciò che ne consegue è un effetto surround “da cinema” e c’è anche la modalità “trasparenza” per restare sì isolati… ma non troppo.

In più, la connessione con gli altri prodotti di Apple è immediata. Il merito è del chipset rivoluzionario H1 inserito all’interno della scocca. Insomma: comode, bellissime, eleganti e potenti, con un suono fedele e immersivo. Se cercate delle cuffie di altissima qualità, questa è una delle migliori soluzioni sul mercato. A 475,00€ al posto di 629,00€ (sconto di 172€), sono da prendere al volo prima che termini l’offerta.