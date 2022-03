Cluedo di Ghostbusters a meno di metà prezzo!

La versione a tema Ghostbusters di Cluedo può essere acquistata su Amazon a un prezzo molto scontato grazie a un taglio di prezzo del 59%.

Con questo che ha ormai fatto la storia dei giochi da tavolo, Cluedo è di sicuro il titolo che non può mancare nelle case di chiunque, e che permette in qualunque serata di divertirsi in compagnia fra investigazioni e tradimenti di ogni tipo, con un target di tutte le età e una versatilità in base alle situazioni rimasta invariata dopo tanti anni. La piattaforma di Amazon permette per poco tempo di mettere mano sulla versione a tema Ghostbusters a un prezzo scontato, a un prezzo di 14,60€ con un taglio del 59% davvero da non farsi scappare.

Il titolo permette in questo caso di vivere un tabellone in cui arrostire fantasmi e risolvere un mistero a tema creepy, con personaggi ispirati all’iconica saga ormai diventata un vero e proprio cult e con alcuni classici rimandi alla serie degli acchiappafantasmi più famosi di sempre. Questi sono pronti ad arricchire l’esperienza già di per sé pronta a divertire un pubblico di ogni età.

La versione a tema Ghostbusters di Cluedo è in sconto su Amazon

Grazie a una nuova feature dei dadi si ha modo di disegnare una vera e propria Carta paranormale per permettere ai giocatori di unirsi al fine di combattere dei fantasmi o avvicinarsi alla risoluzione degli enigmi, semplicemente quando si ottiene la lente d’ingrandimento dal tiro.

Fruendo della spedizione gratuita di Amazon Prime è possibile ottenere il prodotto in tempi brevi senza dover pagare alcun tipo di spedizione, un ulteriore plus che permette di mettere mano sul prodotto per divertirsi o usarlo come regalo senza dover aspettare molto tempo.

Non vi resta quindi che mettere mano su questa versione particolarmente interessante e con dei cambiamenti difficili da lasciarsi scappare, specialmente considerando il taglio di prezzo di oltre il 50% grazie al quale è possibile fare proprio il board game sfruttando l’offerta vantaggiosa.