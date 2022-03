Con questo dispositivo ricarichi velocemente lo smartphone e sterilizzi quello che vuoi

Con soli 23€ ti assicuri questo 2in1 che ti permette di disinfettare quel che vuoi e ricaricare lo smartphone in wireless.

Igienizzare il proprio smartphone, così come altri oggetti che teniamo sempre in mano e poggiamo un po’ ovunque, è molto importante se si vogliono evitare infezioni di ogni genere. In fondo, se ci pensiamo un attimo, chissà cosa è stato posato sul tavolino del bar dove consumiamo un caffè, o chi ha toccato prima di noi il carrello della spesa prima che finisse nelle nostre mani.

Le stesse con le quali poi tocchiamo lo smartphone o le chiavi di casa o dell’auto. Con questo interessantissimo dispositivo di Belkin, con appena 23€ puoi risolvere ogni problema di igienizzazione.

Sterilizzatore a raggi UV + ricaricatore Wireless

Questo incredibile dispositivo è super utile: non solo lo puoi usare per disinfettare lo smartphone, le chiavi o qualsiasi altro oggetto delle dimensioni giuste, ma anche per ricaricare i tuoi dispositivi ovunque i trovi. Lo metti in tasca comodamente, e lo porti dove vuoi, pronto all’uso. E’ talmente compatto e leggero che ti dimentichi perfino di averlo dietro.

Almeno fin a quando non ti serve. A quel punto, una volta tirato fuori, è praticissimo. Apri il coperchio e una luce UV si attiva per rimuovere il 99,9% di microbi e batteri. Se invece ci appoggi il tuo dispositivo sopra, si attiva subito la ricarica wireless senza fili. Quest’ultima è anche velocissima, quindi in pochi minuti il tuo device è pronto di nuovo all’azione.

Approfitta di questa promozione per assicurarti un gioiellino davvero super utile sotto diversi punti di vista. Segui il link e chiudi l’acquisto su Amazon assicurandotelo con appena 23€ e le spedizioni veloci e gratuite di Prime.