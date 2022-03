Diventa un Social Media Manager con Domestika

Vuoi diventare un Social Media Manager? Scopri come grazie a Domestika: con la promozione tutti i corsi sono in sconto a partire da 9,90€.

Il social media manager è quella figura professionale specializzata nella gestione di marketing e pubblicità attraverso i canali social. È un lavoro particolarmente indicato per coloro che masticano senza difficoltà le nuove tecnologie, ma chiunque può ambire a questa posizione lavorativa. Se anche tu vorresti entrare a contatto con questo mondo ma non sai da che parte iniziare, dai un’occhiata alla proposta di Domestika, la piattaforma creativa più famosa del web. Grazie alla promozione al momento attiva, infatti, tutti i corsi online dedicati ai social media sono scontatissimi a partire da soli 9,90 euro. Un’ottima risorsa per muovere i primi passi nel social media management.

Social media manager grazie a Domestika: cosa offre la promo

Domestika offre un catalogo di corsi scontati davvero ampio e variegato, concentrato perlopiù nei settori di “Fotografia e Video” e “Marketing & Business”. Il primo si rivolge, ovviamente, ai social media che fanno di foto / video il proprio perno, ad esempio Instagram. Sono moltissimi i corsi dedicati: fra i più interessanti ci sono senza ombra di dubbio quelli dedicati alla creazione ed editing di contenuti e la realizzazione di scatti professionali da pubblicare sul proprio feed. Il secondo, legato al mondo di marketing e business, si rivolge invece ad un’altra tipologia di argomenti. Troviamo, ad esempio, come utilizzare Google e Facebook Ads, corsi di brand e content strategy, copywriting per social network e strategie di posizionamento su Google.

Si tratta, ovviamente, soltanto di alcuni esempi. A questo link è possibile osservare tutto il catalogo completo e selezionare ciò che più ti interessa. Ricordiamo che grazie alla promozione, attiva ancora per qualche giorno, tutti i corsi sono in sconto a partire da 9,90 euro! Ogni corso è composto da un certo numero di videolezioni on-demand ad accesso illimitato che ti permettono di imparare comodamente a tuo ritmo, da qualsiasi dispositivo tu voglia. Infine, ogni corso è realizzato da professionisti del settore che ti sapranno spiegare con semplicità ed efficacia tutto ciò che c’è da sapere.