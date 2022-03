Realme GT Neo3 è qui: hardware al top e ricarica rapida da 150W

Realme GT Neo3 è stato finalmente annunciato dopo lunghe settimane di rumor e leak: ecco tutti i segreti sul nuovo medio gamma.

Dopo settimane di lunghe indiscrezioni e teaser ufficiali, in queste ore Realme ha finalmente presentato il nuovo smartphone di fascia medio alta Realme GT Neo3.

Come avevamo visto nel corso dei giorni scorsi, il nuovo device di presenta come la soluzione ideale per chi è alla ricerca di uno smartphone prestante, con un design singolare e una ricarica rapida al top.

Realme GT Neo3: caratteristiche e design

Realme GT Neo3 monta un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato. Le cornici, come avevamo visto nell’ultimo teaser ufficiale di ieri, sono estremamente ottimizzate e quasi impercettibili: il display è interrotto solo dalla piccola fotocamera punch hole centrale da 16 MP.

Continuando a parlare di fotocamere, sul retro il modulo triplo è costituito da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con supporto OIS e apertura f/1.88 – lo stesso che troviamo anche su Realme GT 2 Series -, un sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV da 119° con apertura f/2.25 e un sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4.

Realme GT Neo3 è il primo smartphone del colosso cinese a offrire il supporto alla ricarica rapida da 150W annunciata il mese scorso al Mobile World Congress di Barcellona: la batteria da 4500 mAh è in grado di raggiungere il 100% di carica in appena 15 minuti. È anche disponibile una versione “meno spinta” con ricarica rapida da 80W: in questo caso la batteria è da 5000 mAh e si ricarica completamente in circa 32 minuti.

Piuttosto aggressiva la scheda tecnica con il processore MediaTek Dimensity 8100 con 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 RAM con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, connettività 5G, Android 12 con la Realme UI 3.0 e una tecnologia di raffreddamento in grado di ridurre la temperatura interna di 19 °C.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ da 2412 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, copertura del 100% della gamma DCI P3, vetro Corning Gorilla Glass 5 e sensore di impronte integrato con tracking del battito cardiaco;

Processore MediaTek Dimensity 8100 con 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 RAM con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con supporto OIS e apertura f/1.88, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV da 119° con apertura f/2.25 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera anteriore con sensore Samsung S5K3P9 da 16 MP con apertura f/2.45;

Audio tramite USB Type-C, speaker stereo, Dolby Atmos e Hi-Res Audio;

Connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS e NFC;

Dimensioni: 163.3×75.6×8.2 mm;

Peso: 188 grammi;

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80W;

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 150W;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Prezzo e disponibilità

Lo smartphone di Realme sarà disponibile in Cina a partire dal 30 marzo nelle varianti con ricarica rapida da 80W e 150W. Ecco i prezzi di vendita:

GT Neo3 con ricarica da 80W 6+128 GB a circa 290 euro 8+128 GB a circa 330 euro 12+256 GB a 370 circa euro

GT Neo3 con ricarica da 150W 8+256 GB a circa 370 euro 12+256 GB a circa 400 euro



Non ci sono indicazioni circa l’arrivo del device in Europa e a che prezzo: vi terremo informati non appena ci saranno dettagli in merito.