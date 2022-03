TIM Young 5G: 50 Giga Veloci a 11,99€ per Under 25

Le promozioni generazionali dei vari operatori sono forse quelle più interessanti presenti nel mercato questo perché solitamente prevedono un buon bundle ad un prezzo interessante. Oggi nello specifico analizzeremo la TIM Young dedicata per chi ha meno di 25 anni disponibile ad un canone mensile inferiore ai 12 euro e con .TIM Young 5G: i

Le promozioni generazionali dei vari operatori sono forse quelle più interessanti presenti nel mercato questo perché solitamente prevedono un buon bundle ad un prezzo interessante. Oggi nello specifico analizzeremo la TIM Young dedicata per chi ha meno di 25 anni disponibile ad un canone mensile inferiore ai 12 euro e con 5G incluso.

TIM Young 5G: i dettagli

La tariffa in questione prevede 50 Giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri sia fissi che mobili di qualsiasi operatore, SMS senza limiti e verso tutti, Giga Illimitati sulle applicazioni Social, Chat, Gaming, E-learning e Musica più diffuse, TIM Games e TIM Music inclusi ed anche ben 3 mesi di Google One con 100 Giga di spazio disponibile in cloud. Tutto questo a soli 11,99 euro ogni mese con addebito su credito telefonico e PRIMO MESE GRATIS.

Il quantitativo di internet disponibile in roaming è pari a 11 Giga. Il bundle nazionale, invece, può arrivare anche ad essere illimitato grazie alla Promo TIM Unica, disponibile solo se avete la Fibra a casa.

Questa promo esclusiva per gli Under 25 è attivabile sia richiedendo la portabilità del proprio numero sia richiedendo una nuova SIM.

La Young 5G è acquistabile ONLINE in autonomia per chi ha dai 18 ai 25 anni di età, anche se, la tariffa in questione è a disposizione anche a partire dal compimento degli 8 anni. Per chi ha meno di 15 anni è necessario richiedere l’attivazione presso un Negozio TIM.

Costi ed altro

L’offerta telefonica che abbiamo visto poco fa è disponibile ONLINE senza costi di attivazione e con PRIMO MESE GRATIS.

La spesa iniziale da sostenere una tantum è pari a 25 euro e comprende 20 euro di credito residuo. In pratica, la SIM costerà solo 5 euro con spedizione inclusa.

Questa tariffa generazionale è valida anche nei Negozi e rivenditori autorizzati e non prevede vincoli contrattuale in quanto ricaricabile su credito residuo.