Apex Legends: leak rivela 9 leggende e nuova mappa

Apex Legends, il gioco di Respawn Entertainment pubblicato da Electronic Arts, è stato vittima di un enorme leak che ha permesso alla rete – anzi sulle pagine di Reddit – di scoprire i nomi (e non solo) di 9 nuove leggende in arrivo, oltre che una nuova mappa.

La fonte sembra essere una build di sviluppo, e per questo non sappiamo per certo se tutto verrà mantenuto così com’è o se magari ci saranno cambiamenti, ma i dettagli sembrano molto veritieri e la fonte autorevole.

Apex Legends: rivelati i nomi di 9 leggende in arrivo e una nuova mappa

Per le leggende si tratterebbe di nomi e video, e sono davvero tante: parliamo di Conduit, Scryer, Calibre, Jester, Phantom, Vantage, Uplink, Catalyst e Newcastle. Parlando di quest’ultimo, dovrebbe essere proprio quello che verrà lanciato nelle prossime settimane. Potete vedere tutti i dettagli nel link della Fonte, dove troverete i vari post Reddit con le varie clip prese dalla build di sviluppo.

Per quanto riguarda la mappa invece, sembra essere chiamata Divided Moon, mentre è certo che verranno aggiunte anche nuove armi e oggetti in-game che andranno ad arricchire il panorama del videogioco.

Ora sicuramente Electronic Arts interverrà per rimuovere questi leak, motivo per cui rimarranno in rete per poco tempo: lo stesso tempo però ci darà conferma se questi nuovi 9 personaggi, e la nuova mappa, verranno inseriti in futuro all’interno del titolo. La cosa interessante stavolta è l’estensione del leak: se di solito si erano viste leggende in arrivo o mappe, stavolta i contenuti trapelati sono davvero tanti, un qualcosa di raro all’interno dell’industria, soprattutto in game as a service come Apex Legends.

Apex Legends nasce come Battle Royale dalla software house di Titanfall, Respawn Enterainment, e propone un gameplay frenetico e adrenalinico all’interno di mappe dove i giocatori dovranno scontrarsi per vedere chi sarà il numero uno.