Baby Yoda porta telefono ad un prezzo scontato!

Il porta telefono di Star Wars The Mandalorian a forma di Grogu, comunemente chiamato The Child o Baby Yoda.

Il dispositivo presenta una forma semplificata di Grogu con le sue braccia poste in avanti, pronte a tenere il vostro smartphone per metterlo sotto carica, vederci un film o un video, o semplicemente per giocarci.

Il personaggio nominato da tutti come Baby Yoda (ma che in realtà in lingua originale viene dapprima chiamato The Child e poi Grogu, il suo vero nome) è comparso fin dalla prima puntata di The Mandalorian, serie tv Disney+ dall’enorme successo.

Nonostante tutto il mondo lo continui a chiamare Baby Yoda (per la sua appartenenza alla razza di Yoda, personaggio iconico della serie di Star Wars), Grogu in realtà è sempre stato chiamato dal Mandaloriano come il Bambino (The Child). Il piccolo personaggio, che nella serie viene messo come animatronic e mosso fisicamente (anche se tramite CGI ci sono dei ritocchi), ha subito conquistato tutto il mondo ed è iniziato a comparire su magliette, gadget e tanti meme sparsi in rete.

Questo porta telefono da scrivania permette non solo di mettere il dispositivo sia in verticale che in orizzontale, ma addirittura ha un buco nella parte inferiore che permette ad un cavo di passarci all’interno, così da poterlo mettere sotto carica.

Nonostante la foto potrebbe ingannare, il porta telefono di Baby Yoda che vedete qui sopra ha uno spessore davvero minimo: il personaggio infatti è riproposto quasi in 2D, occupando quindi anche poco spazio sulla scrivania o dovunque vorrete metterlo.