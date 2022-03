iPhone SE (2022): lo smontaggio rivela un segreto

Dal primo teardown pubblicato online, emerge un dettaglio che in molti hanno sospettato per diverso tempo: iPhone SE (2022) ha una batteria più capiente.

Sappiamo tutti che Apple ha lanciato il nuovo iPhone SE (2022) poche settimane fa. Il design è “datato” ma iconico, c’è il pulsante Home con Touch ID, c’è una sola fotocamera, un processore di ultima generazione Apple Bionic A15 e un modem 5G. Tuttavia, le prime recensioni hanno constatato che la batteria ora gode di un’autonomia maggiore.

La mela non ha mai rivelato la capacità delle sue batterie e così è stato anche per questo modello. Tuttavia, dopo la messa in commercio del device, è arrivato sul web un teardown che ha rivelato un segreto unico relati o al telefono.

iPhone SE (2022): la batteria è più grande del previsto

Vedendo le prime immagini del teardown, scopriamo che iPhone SE (2022) ha una batteria da 2018 mAh, un salto in avanti decisamente più elevato rispetto alla cella energetica del 2020. Ricordiamo che il modello di seconda generazione aveva una piccola batteria da 1821 mAh.

Certo, non aspettatevi un’autonomia da “iPhone 13 Pro Max”, ma vi assicuriamo che, con un utilizzo stressante, misto Wi-Fi e 5G, con un’ora di hotspot, dalle 07.00 di mattina siamo riusciti ad arrivare alle 22 senza mai dover passare da una fonte di ricarica. Mica male, considerando che l’autonomia scarsa era il tallone da killer della generazione precedente.

Se leggiamo sul sito ufficiale dell’azinda notiamo che il nuovo SE ha semplicemente un’autonomia migliorata di due ore. Dal teardown scopriamo però la capacità della cella e anche che dispone di 4 GB di RAM al posto dei 3 GB del modello del 2020. Non c’è che dire, un bell’upgrade.

Il modem inserito nella scocca è Qualcomm Snapdragon X57 5G. Segnaliamo che questo chip non appare sul sito web della società e sembra essere un prodotto fatto ad hoc per Apple. Ultima chicca, l’SE del 2022 non supporta il 5G mmWave ma solo lo standard sub-6GHz.

Altro grande punto di forza di questo device è il chipset Apple A15 Bionic realzizato a 5 nanometri da TSMC che assicura prestazioni di punta.

Se desiderate acquistare questo prodotto, sappiate che si trova su Amazon a soli 528,99€ al posto di 579,00€ per il taglio da 128 GB.