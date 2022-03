Panda Dome sconta tutti i piani antivirus del 50%

Grazie allo sconto del 50%, chiunque potrà acquistare un anno di abbonamento ai piani antivirus Panda Dome a prezzi incredibili.

Tra le centinaia di servizi antivirus disponibili sul mercato, quelli di Panda Dome sono sempre riusciti a distinguersi positivamente per rapporto qualità prezzo, soprattutto oggi che, grazie ad un incredibile sconto del 50%, potranno essere acquistati a partire da soli 17,49 euro per il primo anno. I piani in promozione sono ben quattro e tutti disporranno di funzionalità avanzate e in grado di cucirsi alla perfezione sulle necessità dell’utente. Scopriamole subito.

Sicurezza e privacy per il PC Windows al 50% di sconto con l’antivirus Panda Dome

I piani antivirus di Panda Dome sono appunto quattro e tutti potranno essere acquistati approfittando di un interessante 50% di sconto sul prezzo dell’abbonamento annuale. Questi sono: Essential, Advanced, Complete e Premium. Ovviamente si differenzieranno tra loro sia per prezzo che per quantità e qualità di funzionalità offerte.

Si parte da soli 17,49 euro per Panda Dome Essential, il quale includerà: protezione antivirus in tempo reale, protezione Wi-Fi dagli hacker, un firewall per PC Windows, scansione di tutti i dispositivi esterni connessi al computer, acquisti online e trasferimenti bancari protetti e sicuri e anche una VPN gratuita fino ad un massimo di 150MB di traffico giornaliero. Tutto ciò per un singolo dispositivo e per un anno.

Il piano Advanced invece, insieme a tutte le funzioni di quello precedente, porterà con sé anche le opzioni di controllo genitori, molto utili per gestire, controllare e limitare tutte le attività online dei bambini. Il suo prezzo in offerta sarà di soli 23,49 euro per un anno e per un dispositivo a scelta.

Panda Dome Complete, aggiungerà al piano precedente: un password manager avanzato per proteggere e gestire tutti dati di accesso degli account e il tool CleanUp, perfetto per migliorare la velocità e le prestazioni del PC in background. Anche in questo caso il prezzo varrà per il primo anno e su un solo dispositivo alla volta.

Infine, il piano Premium potrà contare su tutte le funzioni viste in precedenza, in aggiunta a: supporto tecnico 24/7, una VPN premium illimitata per navigare in maniera protetta e privata e anche un tool per la gestione degli aggiornamenti. Il suo prezzo in offerta sarà di soli 59,49 euro per un anno e un dispositivo.