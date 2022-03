Prezzo basso e Primavera: momento ideale per regalarsi una bicicletta

Questa splendida bicicletta dal gusto vintage è perfetta per goderti queste belle giornate di primavera all’aperto. Poi a questo prezzo…

La primavera ci regala da sempre sensazioni positive attraverso una natura che si risveglia in tutto il suo splendore. Quale miglior momento quindi per regalarsi una bella bicicletta come questa, con la quale divertirsi a compiere escursioni nel verde e lunghe “passeggiate”. A maggior ragione quando la trovi su Amazon a sole 179€, spedizioni incluse.

Bicicletta dal gusto vintage, prezzone su Amazon

Questa biciletta ha un design davvero elegante, con quel tocco di vintage che la rende decisamente unica nel suo genere. Di sicuro, una così, non passa di certo inosservata. Ma oltre allo stile, questa bici può vantare altre caratteristiche estremamente interessanti, come ad esempio una struttura solida, delle ottime ruote da 26” e un comodo cestello davanti, all’interno del quale potete mettere tutto quello che volete, dal cibo per una gita fuori porta, alla borsa con tutti i vostri dispositivi.

La bici è dotata anche di portapacchi posteriore, fanale anteriore e fanalino posteriore a LED, campanello e cavalletto. Inoltre si controlla facilmente, grazie a una sella comoda e a uno sterzo ergonomico. Il prodotto ti arriva poi già montato al 90%: è necessario solo fissare i pedali, lo sterzo e la sella. Cosa desiderare di più?

Regalati questa bella ed elegante bicicletta a 179€, e divertiti a compiere escursioni nel verde e lunghe “passeggiate” approfittando delle belle giornate. Le spedizioni sono incluse nel prezzo.