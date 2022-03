Pulizie facili con questo robot aspira-lavapavimenti scontato di 105€

Fatti aiutare da questo robot che aspira la polvere e dà una ripulita ai pavimenti al posto tuo. In offerta oggi a soli 134€ su Amazon.

Un aiuto per le pulizie quotidiane fa sempre comodo, soprattutto per detergere bene anche quei punti difficili da raggiungere per tutti, tranne che per questo eccellente mini robot Lefant. Approfittane per farlo tuo a soli 134€ , con la combo sconto del -17% e un coupon da 65€ da applicare per uno sconto complessivo di 105€, più le spese di spedizione gratuite grazie ad Amazon.

Primavera, tempo di pulizie con questo super robot

Con questo simpatico quanto utilissimo aiutante, la pulizia domestica diventa più facile. Tutto quello che devi fare è scegliere tra 4 diverse modalità di pulizia e premere un bottone per avviare le pulizie, al resto pensa lui. Il robot si sposta per la stanza e aspira di tutto, dai peli alla polvere, fino alle briciole infilandosi anche sotto i letti e i mobili, dove si nasconde lo sporco.

E’ perfetto per ogni tipo di pavimento: legno duro, piastrelle, laminato o pietra per lui non fanno differenza. Grazie poi alla tecnologia laser, questo robot aspiratutto è in grado di riconoscere (ed evitare) anche gli ostacoli come mobili e muri. Inoltre è dotato di una batteria molto capace al litio ferro fosfato da 1800 mAh, che si ricarica tramite USB e garantisce una lunga durata di funzionamento fino a 100 minuti.

Se hai bisogno di un aiuto per le pulizie quotidiane, soprattutto per raggiungere facilmente anche i punti più nascosti come il sotto divano, le parti basse della cucina o sotto al letto, allora questo mini robot Lefant è la soluzione giusta. Lo trovi oggi a soli 134€ con la combo sconto del -17% e un coupon da 65€ da applicare sulla apgina, più le spese di spedizione gratuite grazie ad Amazon.