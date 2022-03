Questa bilancia digitale da cucina con display LCD a 11€ è un VERO AFFARE

Questa super economica bilancia digitale in acciaio inox con display LCD, è un vero AFFARE su Amazon a sole 11€.

Bella e resistente, questa bilancia digitale costa poco, appena 11€ ed è super utile in cucina oppure dove serve. Si tratta di un prodotto brandizzato Amazon, quindi sai già che riceverai un dispositivo di ottima qualità a prezzo bassissimo. Puoi tra l’altro scegliere anche di prendere una che nella confezione include 40 batterie pagando però 24€ anziché le 11€ di base.

Bilancia digitale, utile e compatta: solo 11€

La bilancia digitale da cucina è costruita in acciaio inox, quindi ti garantisce una buona resistenza anche all’usura del tempo. Grazie a un design ultra compatto, è perfetta per offrire misurazioni precise e ingombro minimo (un dettaglio che non guasta mai in cucina). Ideale per la pesatura di alimenti (pesata minima 2 g; pesata massima 5.000 g), è poi facilissima e comoda da usare.

La bilancia gode di un ampio display LCD, così puoi vedere bene le varie misurazioni di peso del cibo, indicato in once, grammi o libbre. Poi ti offre una tecnologia avanzata dei sensori per una risposta rapida e precisa. Se vuoi puoi comprarla in offerta insieme a una confezione da 40 batterie AAA.

Questa bilancia digitale costa poco ed è super utile in cucina. Falla tua a sole 11€ singolarmente, oppure, se preferisci, nella confezione con incluso uno stock di 40 batterie AAA a 24€. In entrambi i casi potrai godere di spedizioni rapide e gratuite grazie ai sevizi Amazon Prime.