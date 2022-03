Samsung Galaxy S30 6G sembra uno Xiaomi Mi Mix Alpha

Samsung ha appena brevettato un super smartphone; potrebbe essere il futuro Galaxy S30 6G di cui tanto si parla nel web in queste ore.

Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung abbia appena brevettato un dispositivo avente uno schermo avvolgente. Il risultato è del tutto simile a quello visto con lo Xiaomi Mi Mix Alpha del 2019.

Sappiamo che l’OEM sudcoreano sta ampliando sempre più le sue proposte foldable, ma pare che stia anche lavorando a dei prodotti semplicemente rivoluzionari come quello in questione. Il patent trapelato infatti, ci fa capire che il device somiglia, in tutto e per tutto, al Mi Mix Alpha e in parte anche al Mate 30 Pro di Huawei. Notiamo l’assenza di tasti per il volume e una livrea che riprende lo stile di S22 Ultra. Potrebbe riferirsi al futuro Galaxy S30?

Samsung: il brevetto di uno smartphone semplicemente unico

A riportare la notizia ci pensa il portale di LetsGoDigital, che ha scoperto il patent depositato da Samsung poche settimane fa. Notiamo che il terminale del documento somiglia moltissimo al Mi Mix Alpha di Xiaomi, anche se quest’ultimo non ha potuto vedere una commercializzazione ufficiale per via di alcuni problemi strutturali.

Al contrario dell’OEM cinese però, lo schermo del Samsung ha uno schermo che avvolge totalmente il telaio ed elimina qualsiasi elemento disturbante. Pensiamo alle cornici laterali o ai pulsanti assenti, in puro stile Mate 30 Pro (anch’esso del 2019).

A seguito della scoperta, il portale tedesco LetsGoDigital ha realizzato dei rendering di alta qualità in collaborazione con Technizo Concept.

Questo device è stato rinominato come “Galaxy S20 Ultra 6G” da Technizo Concept, anche se noi lo vediamo meglio come “Galaxy S30 Ultra 6G“, considerata la nomenclatura che la società fornisce ai suoi telefoni premium.

Ovviamente, come sempre, vi ricordiamo che un brevetto è puramente indicativo: i terminali e i prodotti rappresentati nei patent, molto spesso, non vedono la luce del sole, anche se delle volte, la compagnia sudcoreana mostra dei brevetti davvero interessanti che potrebbero avere una commercializzazione imminente. Pensiamo ai famigerati schermi Flex S e G visti al CES 2022, ad esempio.