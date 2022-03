8 anni di FRITZ!Box: dalla nascita della rete locale al più veloce device da 10 Gbit/s

In occasione del 18° compleanno del dispositivo, AVM ripercorre cinque tappe fondamentali della storia del FRITZ!Box.

In occasione del 18° compleanno del FRITZ!Box, AVM ripercorre cinque tappe fondamentali della sua storia, dalla presentazione del router nel 2004. Grazie a questo device, milioni di famiglie in oltre 40 Paesi si collegano ogni giorno – via DSL, fibra ottica, cavo o cellulare. Di fatto il FRITZ!Box è il fulcro della vita digitale a casa: si occupa dell’accesso sicuro a Internet, dello streaming e dell’IPTV, della telefonia, del Wi-Fi per più dispositivi, così come della Smart Home, del gaming, delle videoconferenze e di molto altro.

Ulteriori dispositivi possono essere comodamente integrati nella rete locale tramite le porte LAN e USB. Il software del FRITZ!Box, il FRITZ!OS, viene continuamente aggiornato da AVM, portando nuove funzioni gratuite e mantenendo sempre aggiornato il device.

2004 – il primo FRITZ!Box – la rete locale con un solo dispositivo

Con il lancio del primo FRITZ!Box nel marzo 2004 è nata la rete locale: collegare più dispositivi a Internet contemporaneamente tramite un “modem router” – è stata una mossa rivoluzionaria nella network industry 18 anni fa. Con una porta USB – allora molto comune per il collegamento in rete – e due porte LAN, il primo FRITZ!Box ha aperto tante nuove possibilità alla casa collegata in rete con una connessione DSL. Nell’autunno del 2004, AVM ha integrato anche la telefonia e il Wi-Fi. Questo approccio all-in-one rappresenta ancora oggi lo standard nel networking domestico.

2010 – FRITZ!Box per internet via cavo – streaming TV incluso

Dal 2010 i modelli FRITZ!Box Cable ricevono internet ad alta velocità dalle linee via cavo coassiale. Nel 2010, velocità di 20-30 Mbit/s erano la norma nelle reti via cavo. Oggi invece le reti via cavo sono 50 volte più veloci, arrivando a 1 gigabit al secondo. L’attuale ammiraglia, il FRITZ!Box 6690 Cable, è addirittura preparato per velocità fino a 6 Gbit/s. E c’è un’ulteriore innovazione per tutti gli spettatori della TV via cavo: il FRITZ!Box trasmette fino a quattro canali TV contemporaneamente via Wi-Fi ai dispositivi mobili.

2011 – Il FRITZ!Box nella rete locale mobile

Da oltre 10 anni il FRITZ!Box è di casa anche nelle reti mobili. Tutto è iniziato con 100 Mbit/s per l’LTE/4G; da allora le velocità LTE e 5G fino a 300 Mbit/s sono diventate lo standard nelle reti mobili, e velocità di picco di oltre 1 Gbit/s sono già disponibili. Coloro che non hanno DSL, cavo o fibra ottica possono ottenere la comodità del FRITZ! tramite l’etere; Internet veloce, Wi-Fi potente, telefonia e rete locale sono tutti inclusi. Con il FRITZ!Box 6850 5G si possono raggiungere fino a 1,3 Gbit/s via 5G.

2018 – FRITZ!Box diventa il Mesh Master – Wi-Fi stabile ovunque

Il Wi-Fi è la tecnologia che consente a tutti i notebook, tablet, console di gioco ecc. di accedere a Internet in modalità wireless. Il FRITZ!Box, insieme ai ripetitori FRITZ! Mesh, porta il Wi-Fi in ogni angolo della casa. Per garantire che tutto funzioni senza problemi e senza che l’utente debba fare nulla, AVM utilizza Mesh dal 2018.

Con questa tecnologia, il FRITZ!Box come master assicura che tutti i dispositivi ottengano sempre la migliore connessione. Il primo FRITZ!Box nel 2004 raggiungeva i 54 Mbit/s nello standard wireless 802.11g, noto anche come Wi-Fi 3. Oggi i dispositivi utilizzano lo standard Wi-Fi 6. I modelli attuali, come il FRITZ!Box 6690 Cable, possono trasferire dati ai dispositivi mobili a velocità fino a 6 Gbits al secondo.

2022 – il FRITZ!Box più veloce di sempre arriva a 10 Gbit/s tramite fibra ottica

La fibra è il mezzo del futuro per Internet a banda larga. Con il FRITZ!Box 5590 Fiber annunciato di recente, gli utenti possono portare nelle loro case l’Internet veloce in fibra ottica da 10 gigabit al secondo. Questa velocità può essere distribuita in tutta la casa attraverso il potente Wi-Fi e la LAN. Con il nuovo FRITZ!Box 5590 Fiber, AVM è già in prima linea per le evoluzioni dei prossimi anni.