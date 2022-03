Digitale Terrestre DVB-T2 a meno di 20 euro!

Disponibile a meno di 20 euro un digitale terrestre DVB-T2 Full HD compatibile con tutti i nuovi parametri della TV e con un telecomando.

Su Amazon è disponibile un digitale terrestre a meno di 20 euro compatibile con tutti i nuovi sistemi! Il costo è di 19,99, uno sconto del 43% dal prezzo originale di 35 euro per una compatibilità assoluta con il DVB-T2 e una qualità Full HD.

Il dispositivo è previsto di un ingresso per l’antenna televisiva e un ricevitore infrarosso anteriore per il telecomando in dotazione, mentre l’unico altro cavo da agganciare è la presa elettrica per alimentare il dispositivo.

Digitale Terrestre Full HD a meno di 30 euro

Il digitale terrestre in offerta, oltre che permettere di vedere i contenuti in FullHD, ha la compatibilità con la registrazione in diretta dei programmi televisivi e supporta tutti i formati noti delle produzioni audio video come H.265, HEVC, 10bit e Dolby.

Nella confezione troverete il decoder digitale terrestre della Leelbox, un telecomando compatibile, un adattatore di alimentazione per attaccare il dispositivo alla corrente elettrica e un manuale delle istruzioni. Vi lasciamo alle specifiche ufficiali del device, ricordandovi che posteriormente questo digitale terrestre avrà un’uscita HDMI per l’alta definizione, e un’uscita Scart per la SD.

Specifiche:

Supporta H.265 / 3D / HEVC / MPEG-4 / MPEG-2 . a 10 bit

Risoluzione uscita video: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p

Lettore multimediale: MKV / AVI / MPG / TS / MP4 / VOB / MOV / DAT / SRT / SUB / BMP / JPOGJPEG / GIF / PNG

Supporto dell’editor dei canali: rinomina/ordina/salta/blocca/sposta/elimina canale

Supporto PVR e Time Shift: potente funzione USB PVR e Time Shift

Ricerca canali: ricerca manuale, ricerca automatica

Supporta i file del disco USB: FAT / FAT32 / NTFS, più della capacità del disco TI

Funzione di base: EPG 7 giorni, televideo, sottotitoli, gruppi preferiti, NIT, timer

Supporta le lingue OSD: più di 5 lingue

Applicazione di rete: Youtube, Megogo, meteo e cinema

Se quindi siete intenzionati a integrare il nuovo digitale terrestre, questa occasione a 19,99 è ciò che può fare al caso vostro, disponibile su Amazon ad un prezzo scontato del 43%.