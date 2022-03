Doctor Strange nel Multiverso della Follia, rivelata la durata?

Mentre ci si prepara all’arrivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, inizia a circolare la possibile durata della pellicola Marvel.

Il film di Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Sam Raimi durerà 148 minuti e sarà uno dei più lunghi film della Marvel: si tratta di quasi 2 ore e mezza, la stessa durata che ha avuto Spider-Man: No Way Home.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia durerà 2 ore e mezza

La classifica moderna della lunghezza dei film Marvel è capeggiata da Avengers: Endgame che supera le 3 ore, al quale seguono Eternals (156 minuti) e Avengers: Infinity War (un solo minuto in più di Doctor Strange nel Multiverso della Follia). Spider-Man, nonostante non rientri nei film Marvel perché Sony, si troverebbe a pari merito con questo nuovo film su Doctor Strange.

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron.

La nuova avventura di Doctor Strange arriverà il 4 maggio nelle sale italiane, distribuita da The Walt Disney Company Italia, e si ricollegherà alle vicende di Spider-Man: No Way Home, con un multiverso ormai aperto e una serie di problemi che il nostro Stregone dovrà risolvere.