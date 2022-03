Mouse wireless ricaricabile e SILENZIOSO: 12€ e diventa tuo

Un mouse wireless semplice come questo ma allo stesso tempo indispensabile per passare ore al computer senza mai avere problemi.

Puoi rendere le tue ore al computer ancora più funzionali decidendo di acquistare questo mouse wireless ultra silenzioso che costa veramente poco ma ti regala un’esperienza degna di nota.

In promozione su Amazon, hai l’occasione di risparmiare esattamente il 15% e portarti a casa questo gioiellino con una spesa di soli €12,74. Basta un clic per aprire la pagina e completare l’acquisto.

Considerando che le spedizioni Prime sono attive, se possiedi un abbonamento non paghi neanche un centesimo in più e ricevi il pacco in 1 o 2 giorni quindi non aspettare altro tempo.

Mouse wireless pazzesco: semplice ma perfetto per tutti i giorni

Con la sua estetica molto semplice, questo mouse wireless non ti delude sotto nessun aspetto soprattutto in termini di ergonomia. Puoi autorizzarlo per ore e ore senza mai stancare la tua mano e non ha importanza se sei mancino o utilizzi la mano destra perché l’assenza di pulsanti aggiuntivi ti permette di sfruttarlo con entrambe.

Caratteristica principale di questo mouse è che è ultra silenzioso e cioè, quando clicchi i vari tasti, non emette alcun rumore permettendoti di lavorare anche in spazi affollati senza mai dar fastidio. Pensa che possiede persino tre livelli DPI regolabili per farti vivere un’esperienza completa e cucita su misura quando sei al computer.

Per collegarlo al tuo dispositivo principale sfrutti liberamente il micro ricevitore USB che trovo in confezione. Neanche la sua autonomia diventa un problema dal momento che non ha bisogno di alcuna pila per funzionare ed è totalmente ricaricabile. Con una sola sessione, non ti preoccupare, puoi utilizzarlo da 7 a 15 giorni senza alcun timore.

Acquista volo questo mouse wireless su Amazon spendendo la piccola cifra di €12,74 con un solo click. Non te ne pensi neanche un secondo se ti colleghi subito sulla pagina e approfitti allo stesso tempo delle promozioni prime e garantite grazie alle quali il pacco arrivo a casa in quattro e quattr’otto senza costi aggiuntivi.