Oscar 2022: come vederli in streaming

Scopriamo insieme dove vedere in diretta e streaming la notte degli Oscar 2022 per seguire tutti i vincitori e la serata dell’evento.

Siete interessati a scoprire dove e come vedere la notte degli Oscar 2022 in streaming in Italia? Scopriamo insieme allora quale servizio permetterà di osservare l’evento in diretta (o magari le serate dopo in differita o on demand).

La sera di domenica 27 marzo (che per noi sarà la nottata tra il 27 e il 28 per via del fuso orario) sarà possibile vedere la serata degli Academy Awards 2022, più comunemente chiamati Oscar, che si terrà al Dolby Theatre di Hollywood.

Oscar 2022: ecco come seguirli in streaming

La piattaforma che consentirà di vedere gli Oscar 2022 in diretta sarà quella di Sky: un canale creato da zero, Sky Cinema OSCAR (canale 303) ha permesso questi giorni di vedere tanti film – vecchi e nuovi – collegati all’evento, e la notte del 27 trasmetterà in diretta la serata dalle ore 00.15.

Nel caso non foste abbonati a Sky Cinema, la serata degli Oscar 2022 sarà trasmessa anche su Sky Uno, e qualora proprio non aveste un abbonamento alla piattaforma satellitare, potreste comunque vedere il tutto su TV8 (Canale del Digitale Terrestre 8). La stessa TV8 permetterà infine di vedere la serata anche in streaming da PC, visitando il sito ufficiale.

Nel caso foste alla ricerca di soluzioni alternative invece, potrete optare per due servizi sempre di Sky, ma separati dall’abbonamento di casa: il primo è SkyGo, piattaforma resa disponibile con l’abbonamento domestico che permette di vedere in streaming e on demand gran parte dei contenuti di Sky. La seconda opzione rimane invece NOW, servizio sempre di Sky a pagamento che per 9,99 per due mesi vi permetterà di prendere il pacchetto Cinema e Intrattenimento, che contiene anche la serata degli Oscar.

Non ci sono altre piattaforme vista l’esclusività di Sky con gli Oscar, ma ripetiamo che su TV8 sarà visibile gratuitamente sia dalla televisione che da PC e Smart Device, basterà andare sul sito ufficiale.