Tablet senza limiti: Android e 5G a prezzo da STRAPAZZO

Un tablet come questo non può che stupirti con la sua scheda tecnica che lo rende al pari dei modelli più ambiti.

Se da tempo eri in cerca di un tablet che ti potesse soddisfare a 101%, ti informo che Amazon ti strizza l’occhio e ti permette di acquistare questo modello con una spesa irrisoria.

Nonostante non appartenga a un brand extra conosciuto, ha una scheda tecnica che non lascia dubbi: per un utilizzo quotidiano è veramente fenomenale. Per farlo diventare tuo non devi fare altro che collegarti su Amazon, aggiungerlo al carrello e completare l’acquisto.

Soli €152,98 per riceverlo a casa in quattro e quattr’otto e senza alcun costo aggiuntivo se possiedi Prime attivo sul tuo account.

Tablet sensazionale che non ha paura di sfidare la concorrenza: fallo diventare tuo

In colorazione gialla non può che stupirti fin dalla prima occhiata questo tablet in vendita su Amazon che non ti fa rinunciare assolutamente a nulla.

Un’estetica semplicissima ma ultra slim, da tenere in mano è una vera passeggiata e grazie all’installazione di un display da 10 pollici con risoluzione avanzata, passare ore e ore davanti allo schermo diventerà il tuo passatempo preferito. Infatti potrai utilizzarlo per applicazioni, social, guardare streaming e giocare ai tuoi giochi preferiti dal momento che monta la versione 10 di Android ed è presente il Google Play Store per scaricare tutto ciò che vuoi.

Dalla sua parte conta ben 128 GB di memoria grazie ai quali puoi salvare di tutto e di più, ma le sorprese non terminano qui perché neanche il comparto fotografico lascia a desiderare. Non per niente hai disposizione sia una fotocamera posteriore che una frontale. L’obiettivo da 13 megapixel ti fa divertire come non mai e ti permette di scattare foto e registrare video in una sola mossa.

Non posso che concludere dicendo che il tablet supporta sia rete WiFi che il 5G, al suo interno infatti puoi inserire fino a due SIM in contemporanea.

Acquista immediatamente questo tablet sensazionale approfittando del ribasso in corso su Amazon dove con soli €152,98 ti porti a casa questo gioiellino in un solo click. Le spedizioni sono completamente gratuiti e veloci attraverso i servizi Prime garantiti.