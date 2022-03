Axerve: POS a zero commissioni e 4 mesi di canone gratuito

Con l’offerta Smart POS Easy di Axerve, chiunque potrà iniziare ad accettare pagamenti tramite carta senza alcuna commissione.

I pagamenti digitali stanno diventato sempre più popolari, tanto che le più importanti aziende informatiche al mondo, come Apple, Google e Samsung, hanno deciso di prendervi parte sviluppando servizi rapidi e sicuri per ogni utente. Il compito invece dei commercianti e quello di rendere semplice l’esperienza di acquisto ai clienti, proponendo sempre un modo per completare il pagamento in tutta facilità. Proprio per questo motivo, Axerve ha ben pensato di offrire un POS a zero commissioni, con un solo canone mensile, anche offerto gratuitamente per i primi quattro mesi di utilizzo. Ma andiamo con ordine e vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Nessuna commissione con l’offerta Smart POS Easy di Axerve

La promozione di cui stiamo per parlare prende il nome di Smart POS Easy e rappresenta la soluzione di pagamento più semplice da adottare per la propria attività. Quest’ultima include un POS con connettività 4G e Wi-Fi senza commissioni e un solo canone mensile, gratuito per i primi 4 mesi di utilizzo.

Il canone mensile dipenderà dalla quantità di incassi annuali: 17 euro al mese (più IVA) per incassi fino a 10.000 euro e 22 euro (più IVA) al mese per incassi fino a 30.000 euro. Qualora si dovesse superare anche questo secondo limite, verrà aggiunto un costo di commissione dell’1% sull’importo eccedente.

Come già anticipato in precedenza, il POS garantirà una connessione continua, grazie alla presenza delle antenne Wi-Fi e 4G con SIM inclusa. Ovviamente il dispositivo garantirà qualsiasi tipologia di pagamento (anche quella contactless con carta, Apple Pay, Google Pay e simili) e stamperà immediatamente lo scontrino annesso.

Il sistema operativo alla base di tutto sarà Android, il quale permetterà anche di accedere alla Dashboard myStore, utile per tenere sempre sotto controllo l’attività dei pagamenti, tramite il monitoraggio continuo delle transazioni, la gestione dei pagamenti, la visualizzazione (con possibilità di download) delle fatture e anche l’integrazione con altri prodotti offerta da Axerve.

Inoltre, non sarà necessario richiedere un nuovo conto corrente dedicato, in quanto ogni importo verrà automaticamente accreditato tramite bonifico bancario su un qualunque conto corrente italiano entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione del pagamento. Ogni eventuale dubbio potrà essere chiarito dall’assistenza clienti di Axerve ancora prima di richiedere l’offerta Smart POS Easy.