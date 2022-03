E’ tempo di fare scorta: 70 capsule Dash All in1Pods+Omaggio a 24€

Super offerta Amazon sul detersivo per lavatrice in capsule Dash+Lenor profumatore bucato a SOLE 24€ (-29%).

In momenti difficili come questo, dove i prezzi volano alle stelle di giorno in giorno, bisogna sapersi organizzare e fare, come si dice, di necessità virtù. In molti casi può quindi rivelarsi una mossa intelligente fare scorta di prodotti utili per la casa, specie quando questi vengono venduti con delle offerte vantaggiose, come nel caso di queste settanta capsule Dash All in 1 Pods, che su Amazon costano solo 24€, spedizioni incluse.

Dash All in 1PODS, offertona Amazon: spendi oggi, risparmi domani

La lavatrice è importantissima per la pulizia di capi d’abbigliamento, tovaglie, lenzuola e chi più ne ha, più ne metta. Poter indossare vestiti freschi e profumati, o dormire avvolti da lenzuola che odorano di pulito è ovviamente il massimo.

Ma tutto questo ha un costo, se non si vuole ricorrere a prodotti di dubbia provenienza che non puliscono fino in fondo e non lasciano un bel profumo se non per pochi minuti. Un problema che non si verificherà con queste Dash All in1Pods dallo straordinario potere pulente contro le macchie più difficili e molteplici azioni, in un’unica capsula per il tuo bucato.

E poi c’è in aggiunta il profumatore per bucato di Lenor all’aroma di agrumi frizzanti e frutti succosi con avvolgenti note floreali. Puoi personalizzarne l’intensità del profumo scegliendo la quantità di perle che desideri utilizzare: ti basta versarle direttamente nel cestello vuoto prima di inserire il bucato e il gioco è fatto.

Allora fatti furbo e approfitta di occasioni come quella che ti stiamo segnalando per fare scorta di un prodotto assolutamente valido ma che, grazie alla promozione su Amazon, in questo momento è venduto praticamente sottocosto a sole 24€.

Parliamo di ben 70 capsule di detersivo Dash, equivalenti a ben 70 lavaggi, con in più il Lenor Profumatore Bucato, scontati di 10,50€ (29%).