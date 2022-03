Gmail, novità sulle notifiche: si possono mettere in pausa se…

Le notifiche sono un elemento importante della nostra interazione quotidiana con praticamente tutti i nostri dispositivi, social e piattaforme varie che frequentiamo per lavoro, studio o svago. Ma quando si utilizza in contemporanea più di un device, magari un PC e uno smartphone assieme, può risultare fastidioso ricevere le stesse notifiche dal medesimo client. Ecco quindi che Google , seppure per ora senza menzionare la cosa, sta pensando di offrire ai suoi utenti Gmail un’interessante opzione che consente in questi casi di disabilitarle provvisoriamente.

La funzione non è ancora in fase di distribuzione, pertanto non risulta disponibile per tutti. Ad ogni modo, è solo questione di tempo prima che, dopo un periodo di test, ciascun utente Gmail si vedrà comparire sul browser un avviso a schermo intero, dove gli verrà chiesto di avviare la procedura per silenziare le notifiche su smartphone mentre Gmail è aperto sul computer. Per poter fruire di questa nuova feature, però, sarà necessario per prima cosa autorizzare il browser a rilevare lo stato di attività, perché così facendo le notifiche verranno disabilitate sul telefono ma provvisoriamente, così da potere essere riattivate in automatico quando Gmail viene chiuso.

Facendo clic per continuare verrà in tal senso visualizzata una richiesta di autorizzazione per “sapere quando un utente sta utilizzando attivamente quel dispositivo”, dopodiché la funzione sarà attiva. Il menu delle impostazioni di Gmail non ha alcuna opzione per abilitare manualmente questa funzione o per disattivarla una volta attivata.

L’autorizzazione, come spiegato dai colleghi di 9to5google.com che per primi hanno scoperto e segnalato la funzione, può essere revocata nelle impostazioni di Chrome, partendo da Impostazioni > Sicurezza e privacy > Impostazioni sito > Autorizzazioni aggiuntive. Gmail utilizza l’autorizzazione “Utilizzo del tuo dispositivo” per questa funzione che non è ancora chiaro in che misura Big G stia implementando. Per ora, in base alla mancanza di impostazioni e di una menzione pubblica, è probabile che venga implementata come accennato prima solo con una capacità di test limitata.