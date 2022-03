I Mid Season Sale sono arrivati su Domestika: corsi a partire da 9,90€

Tornano i Mid Season Sale Domestika per celebrare la nuova stagione: tantissimi corsi in offerta a partire da soli 9,90 euro.

Tornano gli attesissimi Mid Season Sale di Domestika! Per celebrare l’arrivo della primavera, la piattaforma più creativa del web ha deciso di scontare decine dei suoi corsi più venduti a partire da soli 9,90 euro. Un catalogo davvero vasto, che tocca tantissimi argomenti; nello specifico, Domestika ne individua ben dodici: illustrazione, craft, marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, calligrafia e tipografia, moda, musica e audio. Continua a leggere per scoprire quali sono le categorie e i corsi più popolari.

Mid Season Sale: i corsi da non perdere

I corsi di illustrazione sono quelli che vanno per la maggiore. Fra quelli consigliati da Domestika troviamo il corso di sketching quotidiano per potenziare la creatività, tecniche moderne di acquerello e l’interessante corso di illustrazione informativa, volto a risvegliare la curiosità – sia per gli artisti più “navigati” che per i principianti. Ovviamente non mancano lezioni dedicate all’illustrazione digitale, come il corso di introduzione ad Adobe Photoshop e Procreate.

Un’altra categoria molto popolare è quella del craft. Qui si concentrano tutti quei corsi che offrono lezioni di tipo “manuale”. Alcuni esempi? Il corso di uncinetto per creare indumenti con un solo ferro, quello di modellazione di personaggi con la pasta di zucchero oppure di design di gioielleria in resina. Gli argomenti in questa categoria sono molto diversi fra loro e sono adatti specialmente per gli utenti che amano il fai-da-te. C’è poi la sezione di fotografia e video, che propone corsi di introduzione ai programmi (Adobe Photoshop e Adobe Premiere, tanto per citarne alcuni) e altri argomenti legati al mondo della fotografia, come ritratto moderno e make up professionale.

A proposito di software, i corsi di introduzione ad Adobe Illustrator e Figma si trovano nella categoria “Design”, insieme al corso di introduzione all’interior design. Tuttavia Domestika non è soltanto creatività. Nel catalogo trovano spazio anche lezioni di marketing e business – sia per i social network come Instagram, che per sviluppare il proprio business. A questi si affiancano i corsi di web & app design, con lezioni di introduzione alla programmazione JavaScript, al web design creativo e allo sviluppo e pubblicazione di un sito web.

La maggior parte dei corsi sono rivolti prevalentemente ad un pubblico principiante, con poche o nulle esperienze nel settore. Tuttavia esistono anche corsi avanzati perfetti per chi vuole migliorare competenze che già ha appreso. A questo link potrai consultare l’elenco completo dei corsi in offerta per la Mid Season Sale, tutti a partire da soli 9,90 euro. Una volta acquistato il corso otterrai l’accesso illimitato e on-demand a tutte le relative videolezioni. In questo modo potrai imparare sempre a tuo ritmo, quando vuoi, come vuoi e da qualsiasi dispositivo.