Blackview a70 Pro: lo smartphone che con meno di 130€ ti AMMALIA

Blackview a70 pro è lo smartphone che costa pochissimo ma ti stupisce ogni giorno che passa: acquistalo con un solo click su Amazon.

Portati a casa uno smartphone eccezionale a spesa letteralmente minima perché con la promozione ora in corso su Amazon, spendere meno di €150 è totalmente possibile. Ti sto parlando proprio del Blackview a70 Pro, un modellino di fascia economica che ha tutto a posto giusto per farti utilizzare il telefono tutto il giorno senza mai darti seccature.

Se apri la pagina ufficiale e spunti il coupon, con appena 122,99 € hai completato il tuo acquisto.

Non preoccuparti neanche un secondo in più delle spedizioni visto e considerato che con i servizi Prime sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Blackview a70 Pro: lo smartphone economico che ti stupisce

Con tutto il posto giusto, questo smartphone di categoria entry non può che stupirti. Per un utilizzo quotidiano è proprio ciò che fa al caso tuo dopo tutto ti mette a disposizione quello di cui hai bisogno in una sola mossa.

La caratteristica chiave di questo prodotto è senza ombra di dubbio la sua batteria che con una capacità 5380mAh può praticamente durarti persino 2 giorni consecutivi senza problemi. Non avere dubbi però perché anche le altre sue specifiche tecniche brillano di luce propria.

Ad esempio hai a disposizione una memoria completamente espandibile, una tripla fotocamera per poter scattare foto e registrare video di prima qualità è un display da 6,51 pollici che rende la visione immediatamente immersiva e stupefacente con la sua risoluzione avanzata.

Dal lato sicurezza, con l’impronta digitale e il face ID integrato non puoi che dormire sonni tranquilli. Per ultimo ma non per importanza ti faccio sapere che è finanche dual SIM così lo utilizzi con due schede telefoniche alla volta.

Non aspettare neanche un secondo in più e acquista con un solo click il tuo Blackview a70 Pro a soli €122,99 su Amazon. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.