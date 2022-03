Monopattino elettrico Xiaomi PREZZONE su Amazon

Il monopattino elettrico Xiaomi con lucchetto incluso è fantastico e ora su Amazon lo trovi scontato a 299€, con spedizioni rapide e gratis.

Il monopattino elettrico di Xiaomi è bellissimo dal punto di vista estetico, con un design moderno e unico evidenziato dal particolare colore nero opaco. Strumento perfetto per gli spostamenti in città o in paese senza inquinare, lo trovi adesso su Amazon a un prezzo estremamente vantaggioso, considerando quanto costano di media questi dispositivi, ovverosia solo 299€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

Con le sue linee pulite e ricercate, la scocca principale in lega di alluminio di tipo aerospaziale, questo monopattino è perfetto anche per chi è alle primissime armi. La cura dei dettagli di questo prodotto lo rende unico nel suo genere.

Dal punto di vista tecnico, il Mi Electric Scooter 1S è un modello pensato per sfruttare diverse modalità di utilizzo, da guidare su superfici in pendenza fino al 14% arrivando a un massimo di 25 chilometri all’ora, grazie al motore da 250W. La batteria si ricarica in poche ore e garantisce un’autonomia di guida fino a 30 Km.

A garantirti maggiore sicurezza c’è un sofisticato sistema KERS per il controllo della velocità e il recupero dell’energia cinetica, con doppio sistema frenante grazie ai due freni a disco e pneumatici antislittamento e ammortizzanti da 8.5 pollici. Poi si piega in appena 3 secondi e lo riponi dove vuoi senza occupare spazio.

La cosa interessante di questo modello è che ha anche un comodo display LCD integrato per un veloce monitoraggio di: velocità di guida, batteria residua, Km percorsi, modalità di guida o connettività Bluetooth. Per avere subito l’eccezionale monopattino elettrico di Xiaomi al prezzo assurdo di 299€ vai su Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.