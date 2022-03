Amazfit GTS 2 Mini: smartwatch al top con Alexa in offerta (-20%)

L’ottimo smartwatch Amazfit GTS 2 Mini è in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da farsi scappare.

L’offerta di Amazon di oggi su Amazfit GTS 2 Mini è una di quelle che non puoi farti scappare se sei alla ricerca di uno smartwatch completo sotto tutti i punti di vista. Infatti, nonostante il prezzo molto aggressivo e allo sconto (con coupon) del 20%, si tratta di un wearable che imparerai ad amare e apprezzare già dal primo utilizzo.

Ad appena 71€, infatti, lo smartwatch di Amazfit ha dalla sua alcune peculiarità che ti lasceranno senza parole.

Amazfit GTS 2 Mini è in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi lasciarti scappare

Innanzitutto, Amazfit GTS 2 Mini è uno tra i pochi smartwatch a montare Amazon Alexa per offrirti sempre l’accesso all’ottimo assistente digitale direttamente dal polso. Utilizza Alexa per controllare i device smart in casa, controllare le previsioni del meteo, impostare promemoria e molto altro ancora.

Dotato di un design dal forte sapore premium nonostante il prezzo molto aggressivo, lo smartwatch di Amazfit si trasformerà nel tuo coach personale con il supporto a 68 modalità sportive: non solo tiene traccia dei parametri più importanti durante l’attività fisica, ma registra anche la frequenza cardiaca 24/7, le calorie bruciate, la distanza percorsa, i passi e molto altro.

Amazfit GTS 2 Mini non è da meno nemmeno per quanto riguarda l’autonomia: sotto la cassa impermeabile fino a 5 ATM (50 metri), infatti, è presente una batteria che ti garantisce fino a 14 giorni di autonomia dopo una singola ricarica. Il merito è anche del display AMOLED da 1.55 pollici perfettamente ottimizzato per consumare poco.

Non perdere questa incredibile occasione e acquista subito lo smartwatch Amazfit GTS 2 Mini in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo. Ricordati di spuntare la voce “Applica coupon 20%” per acquistare il wearable a un prezzo ancora più vantaggioso e riceverlo a casa in appena 1 giorno. Tantissime persone lo hanno già acquistato e sono rimasti colpiti dalla qualità del device e dalle feature esclusive.