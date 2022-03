Naruto: l’anime è in arrivo su Prime Video da maggio

Amazon ha avuto modo di confermare che nel corso del mese di maggio gli utenti potranno ammirare le avventure di Naruto su Prime Video.

Come confermato in via ufficiale da Amazon, Naruto è in arrivo sul catalogo. Gli utenti abbonati al servizio avranno presto modo di poter ammirare grazie al catalogo in continuo aggiornamento lo storico anime che è riuscito a conquistare il cuore degli appassionati in tutto il mondo, e che continua grazie a Boruto.

Seppur al momento non ci sia una data precisa a cui affidarsi, ormai il tutto è certo ed è stato confermato in via ufficiale anche sulla pagina Twitter ufficiale di Prime Video Italia. Quello che sappiamo, è che i fan avranno modo di ammirare comodamente le vicende narrate a partire dal mese di maggio 2022, almeno stando a quanto confermato dall’azienda.

Non ci sono per il momento dettagli di alcun tipo neanche per quel che riguarda il modo in cui i fan avranno modo di fruire di Naruto su Prime Video. Non sappiamo infatti se il colosso aggiungerà in un solo momento tutte le varie serie presenti e ogni episodio che compone lo storico anime, seppur sia già confermato grazie al supporto che avremo a che fare con la versione originale e senza censure.

Sappiate che stiamo cominciando ad allenarci nel Rasengan perché #Naruto arriverà a maggio su Prime Video 🍥 pic.twitter.com/YSVmkgOaFz — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) March 28, 2022

Non resta quindi che aspettare ancora un mese o poco più per permettere ai fan delle avventure di questo mondo fatto di ninja di ogni tipo di recuperare le storiche avventure viste, con moltissimi utenti che si sono da sempre interessati all’opera che avranno finalmente modo di poterla visionare in comodità grazie alle funzionalità di Prime Video (potete provare l’abbonamento per 30 giorni gratuitamente cliccando qui).

Ovviamente, per ammirare questo e altri titoli risulterà necessario avere un abbonamento attivo, il quale include anche le molteplici potenzialità di Amazon Prime, seppur sia possibile effettuare la prova gratuita per provare il servizio e rendersi conto delle sue infinite possibilità, magari testandolo proprio con le avventure di Naruto.