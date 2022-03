The Sims 4: bundle con Star Wars in super sconto su Amazon

Amazon permette di mettere mano al bundle di The Sims 4 che include anche Star Wars a un prezzo a dir poco stracciato per poco tempo.

Il bundle di Amazon che include The Sims 4 e Star Wars è attualmente disponibile in super sconto sulla piattaforma, visto che gli utenti hanno modo per poco tempo di mettere mano sul tutto con uno sconto davvero incredibile del 76% accedendo alla pagina ufficiale.

Questo include l’accesso anche al gioco base, e nonostante sulla pagina del prodotto sia presente anche quest’ultimo come singolo, il prezzo a dir poco vantaggioso lascia che tutti i giocatori possano approfittare dell’offerta che include i contenuti di Star Wars a un prezzo ancora più basso.

Il bundle di The Sims 4 e Star Wars è in super sconto su Amazon

Abbiamo a che fare con un titolo facente parte della storica saga targata Electronic Arts che da molteplici anni intrattiene gli utenti in tutto il mondo, e che con quest’ultimo capitolo è riuscita a riscuotere moltissimo successo su tutte le piattaforme, lasciando che gli utenti abbiano modo di divertirsi con i Sims in moltissime occasioni.

Con i contenuti a tema Star Wars, tutti i fan della saga hanno modo di riuscire a vivere un’esperienza personalizzata ancora migliore, accedendo di conseguenza a delle novità inedite che permettono di sfruttare contenuti estetici e non solo per personalizzare al meglio il proprio mondo, con ulteriori pacchetti di questo tipo che per fortuna non mancano.

Non mancano infatti spade laser, droni e personaggi dell’iconica saga che ha plasmato il mondo del cinema con i propri contenuti e che con i suoi molteplici capitoli e serie ha avuto modo di farsi apprezzare sempre di più nel corso degli anni.

Non vi resta quindi che accedere alla pagine ufficiale del prodotto su Amazon al fine di mettere finalmente mano sul tutto, fruendo così dello sconto lampo presente e ottenendo i contenuti di Star Wars inclusi nel bundle di The Sims 4 a un prezzo a dir poco stracciato.