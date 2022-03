Il mini diffusore ultrasonico di Rovtop è l’ideale per rinfrescare e profumare la tua auto. Lo prendi su Amazon con soli 15€.

Questo mini profumatore per auto è quello che ti serve per rendere più respirabile l’aria della tua vettura, anche se in realtà puoi utilizzarlo in altri ambienti piccoli, come uno studio, la camera da letto o il bagno. Basta riempirlo della giusta quantità d’acqua, aggiungere qualche goccia di fragranza a tua scelta (venduta a parte), collegarlo a un alimentatore USB e in un attimo ti regola l’umidità e profuma l’ambiente. Costa appena 25€ e le spese sono gratis.

Con il mini diffusore profumato USB via i cattivi odori dall’auto

Questo mini diffusore profumato USB manda via i cattivi odori dall’auto in un batter d’occhio. Il design della “bottiglia” è moderno ed elegante, ma anche funzionale allo scopo, visto che si adatta perfettamente alla maggior parte dei portabicchieri. Una volta messo in funzione, non emette rumori.

Questo dispositivo regola l’umidità ed è adatto anche piccoli spazi come studio, camera da letto. Il mini diffusore utilizza la tecnologia a ultrasuoni per atomizzare acqua e profumo e rilasciarli poi nell’aria. Puoi aggiungere qualsiasi fragranza e controllarne la concentrazione scegliendo tra irrorazione continua e spruzzo intermittente. È possibile passare da una modalità all’altra per controllare l’umidità o la concentrazione di odori.

Dopo aver riempito il diffusore auto con acqua, può funzionare per 4 ore in modalità continua e 6 ore in modalità intermittente (9 secondi acceso, 9 secondi spento). Se vuoi profumare l’ambiente, in particolare sulla tua auto, vai su Amazon e fallo tuo con appena 25€. Le spese di spedizione sono gratuite.