OPPO A96 arriva in Italia: design OPPO Glow e fotocamera da 50 MP

OPPO A96 è il nuovo medio gamma del colosso cinese con design OPPO Glow, fotocamera da 50 MP e un prezzo molto interessante.

OPPO A96 è il nuovo smartphone di fascia media del colosso cinese pronto a conquistare il cuore dei giovani per via di alcune caratteristiche molto interessanti, a partire dalla particolare lavorazione OPPO Glow che conferisce al terminale un look & feel unico con una texture accattivante e resistente alle impronte.

Con questo device OPPO mira quindi alle giovani generazioni e lo fa garantendo un’esperienza di utilizzo di un certo livello e un prezzo di vendita molto aggressivo.

OPPO A96: design e caratteristiche

Frontalmente è presente un pannello LCD da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, un rapporto schermo/telaio del 90.8% e una fotocamera frontale da 16 MP. Sotto la scocca è presente il processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 680 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno – la personalizzazione ColorOS 11.1 introduce il supporto all’estensione virtuale della RAM di 5 GB.

Buona la fotocamera posteriore con doppio sensore costituito da una lente principale da 50 MP e una secondaria da 2 MP per le foto ritratto, mentre la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 33W garantisce il 55% di autonomia dopo appena 30 minuti di ricarica. Il sistema operativo è affidato ad Android 11 con la personalizzazione ColorOS 11.1.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ da 2412 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz;

Processore Qualcomm Snapdragon 680 con 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile tramite microSD;

Fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, flash LED, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.0;

Sensore di sblocco laterale con jack audio da 3.5 mm;

Dimensioni: 164.4 × 75.7 × 8.4 mm;

Peso: 191 grammi;

Connettività dual SIM, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou;

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W;

Android 11 con la personalizzazione ColorOS 11.1.

Prezzo e disponibilità

Il device di OPPO è disponibile fin da oggi sullo store principale nelle colorazioni Starry Black e Sunset Blue al prezzo di 299,99 euro. Nei prossimi giorni sarà disponibile anche sullo store di Amazon e nelle migliori catene di elettronica di consumo.