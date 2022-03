Prime Video, film e serie TV tra il 28 marzo e il 3 aprile 2022

I film e le serie TV su Prime Video tra il 28 marzo e il 3 aprile 2022: da Wolf Like Me alla terza stagione di Hunter x Hunter.

Prime Video saluta marzo e dà il benvenuto ad aprile 2022 accontentando sia gli appassionati di animazione giapponese, sia coloro che hanno intenzione di concentrarsi su nuove serie TV.

In questa settimana, infatti, sarà distribuita la stagione 3 di Hunter X Hunter, che proseguirà le avventure del piccolo Gon, bambino con un talento innato: quello di instaurare un rapporto di sincera amicizia con tutti gli animali che incontra. Gon Freecs, questo il suo nome completo, vive insieme alla nonna e alla zia dopo essere stato abbandonato dal padre quando era appena nato. Il suo sogno? Diventare un giorno cacciatore, seguendo così le orme del papà. Le prime due stagioni sono già disponibili sulla piattaforma Amazon: la prima è composta da 36 episodi, la seconda ne comprende invece 25. Pronti a vivere nuove avventure in compagnia di questo celebre anime?

Gli amanti di serie TV potrebbero invece essere felici di sapere che arriverà su Prime Video la seconda stagione de La Scuola dei Misteri – Las Cumbres, teen mystery drama ambientato all’interno di un cupo collegio situato in un bosco, accanto a un monastero. La foresta pare sia abitata da entità soprannaturali che alimentano ulteriormente l’atmosfera tetra e misteriosa di questo show. Coloro che cercano qualcosa di ansiogeno da vedere, potrebbero tenerlo in considerazione.

E ancora, nel fine settimana sarà distribuito Wolf Like Me, un dramedy fantasy romantico che racconta la storia di Gary e Mary. Il primo, dopo la morte della moglie, prova a crescere tra enormi difficoltà la figlia; la seconda custodisce dentro di sé un segreto che non intende condividere con nessuno. Un giorno, il destino li fa incontrare e da quel momento le loro vite non saranno più le stesse.

Prime Video: tutte le novità tra il 28 e il 3 aprile 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

La Scuola dei Misteri – Las Cumbres (stagione 2) – 1 aprile

Wolf Like Me (stagione 1) – 1 aprile

Serie TV non originali

Hunter X Hunter (stagione 3) – 30 marzo

