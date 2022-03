Private Internet Access: VPN in offerta a soli 1,79€

Ottima offerta per il servizio VPN sicuro di Private Internet Access: solamente 1,79 euro al mese per l’abbonamento triennale.

Per proteggere la propria privacy quando si naviga online, il metodo migliore è utilizzare una VPN, ovvero reti virtuali private che utilizzano un canale riservato e criptato. Il loro utilizzo è fondamentale soprattutto quando ci troviamo fuori casa e usufruiamo delle reti Wi-Fi pubbliche, spesso purtroppo senza un vero e proprio sistema di protezione, con il rischio di lasciare alla mercé di potenziali malintenzionati tutti i nostri dati più sensibili. Fra i provider che offrono un servizio VPN sicuro e affidabile c’è Private Internet Access: grazie alla speciale promozione, l’abbonamento 3 anni + 3 mesi gratis è in offerta a soli 1,79 euro al mese.

Private Internet Access: cosa offre il servizio VPN?

La rete privata virtuale di PIA è sicura e garantisce ottima privacy, specialmente online. Il provider, infatti, non conserva nessun log di navigazione. I tuoi dati, sia in entrata che in uscita, saranno inoltre sempre criptati secondo gli ultimi standard e protocolli, per una maggior sicurezza. In più potrai accedere illimitatamente a tutti i tuoi contenuti preferiti senza problemi: programmi TV, app, negozi online. Senza restrizioni geografiche, grazie ai numerosi server dislocati in 84 Paesi che assicurano velocità internet a 360°. In oltre 10 anni di esperienza, Private Internet Access ha guadagnato un’ottima fama ed è utilizzato da oltre 15 milioni di utenti in tutto il mondo.

Il punto forte di PIA? Sicuramente la sua natura 100% open source. Chiunque può ispezionare, personalizzare e smanettare nel software senza problemi. Molto comoda anche la funzione “MACE” che ti permette di sbarazzarti di pubblicità, tracker online e siti web dannosi. L’installazione è semplice ed immediata: basterà scaricare l’apposita applicazione, verificare l’account e sarai protetto in pochissimi minuti. Un solo abbonamento, infine, permette l’accesso simultaneo ad un massimo di 110 dispositivi. La maggior parte dei sistemi operativi è supportata, da Windows a macOS fino ad Android, iOS e Linux con estensioni Google Chrome, Firefox e Opera.

Grazie alla promozione attualmente in corso avrà la possibilità di ottenere Private Internet Access e tutte le sue funzionalità per tre anni (+ tre mesi gratis) a soli 1,79 euro al mese, ovvero un risparmio dell’85%. Se non sei soddisfatto, è possibile ottenere il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.