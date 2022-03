Smartwatch di design e impermeabile: occasione SHOCK su Amazon

Su Amazon è presente un’ottima offerta per acquistare uno smartwatch di design, con cassa impermeabile e ricco di funzionalità.

L’offerta di Amazon su questo smartwatch di design con cassa impermeabile, rappresenta tutto ciò di cui hai bisogno se sei alla ricerca di un wearable in grado di garantirti l’accesso a numerose feature per tracciare la tua salute e non solo.

Infatti, ad appena 33€, è la soluzione ideale per allacciare al polso un fitness tracker con un design curato in ogni minimo particolare.

Arriva su Amazon una incredibile offerta per uno smartwatch da non farsi scappare

Oltre a montare un bel display ampio da 1.69 pollici perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole – non si tratta di una caratteristica secondaria, anzi -, il device è perfettamente compatibile con iOS di Apple e Android per ricevere le notifiche dei messaggi e delle telefonate.

Ma c’è di più, molto di più: il device è anche in grado di offrire l’accesso a funzioni sempre utili e comode come la notifica di sedentarietà (l’apprezzerai molto se sei impegnato per molte ore al giorno alla scrivania), la possibilità di individuare il telefono con un impulso sonoro, gestire la luminosità del display e molto altro.

Il device, grazie ai sensori integrati, registra il battito cardiaco, la distanza percorsa, le calorie bruciate e supporta anche 24 attività fisiche differenti per registrare tutte le informazioni di cui hai bisogno di migliorarti. Inoltre, la batteria ti offre fino a 7 giorni di utilizzo pieno e fino a 30 giorni in modalità stand-by, mentre per la ricarica completa bastano appena 1.5 ore.

Cos’altro stai aspettando? Acquista subito lo smartwatch in offerta su Amazon e allaccialo al polso: non te ne pentirai ma anzi, ti chiederai come hai fatto tutto questo tempo senza. Tantissime persone lo hanno già acquistato e ne sono rimaste stregate dalla qualità costruttiva e dalle numerose feature.Se lo acquisti adesso lo ricevi a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.