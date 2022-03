Amazon consegna la spesa Tuodì in giornata per i clienti Prime di Roma

Amazon consegna la spesa Tuodì a Roma. Fino al 30 luglio, il servizio non prevedrà nessun importo minimo d’ordine.

Amazon annuncia che a partire da oggi, i clienti Amazon Prime di Roma che acquistano da Tuodì potranno approfittare del nuovo servizio di consegna della spesa in giornata su Amazon.it/supermercato.

Amazon consegna in giornata a Roma

I clienti Amazon Prime di Roma, nelle zone coperte dal servizio, all’interno dell’area dall’Eur Torrino, alla Garbatella, all’Appio, Tufello, Centocelle, fino a Ciampino, potranno scegliere tra l’ampia gamma di prodotti disponibile negli store Tuodì e usufruire della consegna in giornata in finestre di un’ora o due ore a scelta. Il servizio di consegna in giornata è attivo dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 22, e la domenica dalle 10 alle 20.

La consegna in finestre di due ore è disponibile al costo di 2,90€, mentre la finestra programmata di un’ora è disponibile al costo di 6,90€ per specifiche aree selezionate. Per l’occasione, Tuodì offre 10€ di sconto sul primo ordine di almeno 50 euro, inserendo il codice promozionale 10OFFTUODI. Si applicano termini e condizioni.

Inoltre, fino al 30 luglio, il servizio non prevedrà nessun importo minimo d’ordine. I clienti potranno pertanto ricevere da pochi prodotti all’intera spesa quotidiana in giornata, in fasce di 2 ore al costo di 2,90€ e in fasce di 1 ora a 6,90€, per specifiche aree selezionate. I clienti possono scoprire se la loro area è coperta dal servizio e avere ulteriori informazioni su Amazon.it/supermercato.

Il negozio Tuodì su Amazon fornisce ai clienti Amazon Prime i prodotti Tuodì che conoscono e amano, dai prodotti bio della gamma Biodì, dagli essenziali come l’Olio Extravergine D’Oliva Biodì, fino agli Snack Di Mais Bio Rosmarino, o i prodotti ClubPremium come il Salmone Scozzese Affumicato e la pasta fresca Granravioli e anche la linea Antica Fattoria con prodotti come le uova e il miele, e tutti gli articoli di uso quotidiano, da frutta e verdura ai prodotti per la casa e tutto il necessario per la spesa settimanale.