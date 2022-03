Apple Watch Series 7: una velocità di ricarica più lenta del previsto

Sembra che gli utenti possessori di Apple Watch Series 7 stiano riscontrando dei grossi problemi con l’ultimo update a watchOS 8.5.

Poche settimane fa Apple ha rilasciato watchOS 8.5 per i suoi wearable; l’update è stato rilasciato sia sui nuovi modelli Watch Series 7 che sui vecchi device. L’aggiornamento ha introdotto diverse features esclusive per le ultime uscite ma sembra che ci sia stato anche qualcosa di errato nel software in questione.

Stando a quanto affermano molti utenti in rete, watchOS 8.5 riduce la velocità di ricarica in una maniera imbarazzante. Sono in molti a segnalarlo e a quanto pare si tratta di un problema diffuso.

Problemi di ricarica rapida con Apple Watch Series 7

Questo dispositivo di ultima uscita (Watch Series 7) gode di tempi di ricarica più rapidi. La mela afferma che con la fast charge in questione, il livello della batteria del nuovo orologio può passare da 0-80% in soli 45 minuti. Tuttavia, in confezione non è presente l’adattatore USB C. Va comprato separatamente. Le opzioni presenti in commercio sono tante: noi vi consigliamo questa.

Ma cosa sta succedendo con il firmware watchOS 8.5?

Facciamo il punto: da quando l’udpate è stato rilasciato, le segnalazioni relative ad un malfunzionamento dello stesso sembrano aumentare di minuto in minuto. Sui forum della mela e su Reddit si possono leggere molte esperienze negative. Ne riportiamo qualcuna di seguito:

Dall’aggiornamento a 8.5, il mio Watch Series 6 si carica solo a circa il 49% durante la notte. Ho provato a spegnere e riavviare. No. Spero che un aggiornamento stia arrivando. Molto frustrante.”

Per me, la ricarica rapida dopo l’aggiornamento funziona dopo alcuni tentativi. Il primo tentativo fallisce sempre (2% in 15 minuti), ma la rimozione e il collegamento del caricabatterie avvierà la ricarica rapida. Sfortunatamente, non è possibile stabilire direttamente se funziona o meno e devi aspettare un paio di minuti (stato della batteria diverso->funzionante, lo stato della batteria è lo stesso -> riprova).

Beh, il mio sembra caricarsi circa la metà rispetto a prima dell’aggiornamento, forse… la notte prima dell’aggiornamento ho ottenuto il 40% in 15 minuti, il 20% -60% e poi il 90% in altri 15 minuti. Dopo l’aggiornamento a 8.5 Ho ottenuto il 40% in circa 30 minuti 52%-92%. Ma forse è rallentato perché è all’estremità più alta della carica? Credo che avrei dovuto ridurlo al 20%. Sembra però che si carichi abbastanza velocemente. Voglio dire, è comunque accettabile. Hai riavviato l’orologio e riprovato?

Infine, un utente ha dichiarato che non riesce più ad utilizzare il BoostCharge Pro 3 in 1 di Belkin:

“Posso anche confermare che il boost pro ha smesso di caricare del tutto la mia serie 7 dopo l’aggiornamento a watchOS 8.5. Si caricherà normalmente sui caricabatterie Apple, ma il caricabatterie rapido Belkin recentemente rilasciato non funziona più. Considerando il paesaggio assolutamente desolato che terze parti velocizzano la ricarica per la serie 7 è attualmente, la rapidità con cui Apple rilascia una soluzione per questo è fondamentale per Belkin e altri per mantenere la fiducia dei clienti”.

Vi aggiorneremo non appena ci sarà un update correttivo.