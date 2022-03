“Esplora nuove idee creative”: 3 corsi Domestika a soli 24,90€

Nuova promozione Domestika: un pacchetto da tre corsi a scelta in offerta a soli 24,90 euro, pari al 24% di sconto.

Qualche giorno fa abbiamo parlato dei Mid Season Sale Domestika con corsi in sconto a partire da 9,90 euro. Oggi la piattaforma più creativa del web ha attivato una nuova, interessante promozione: un pacchetto da tre corsi “Esplora nuove idee creative” a soli 24,90 euro invece di 32,70 – pari al 24% di sconto. Potrai trovare corsi dedicati al mondo dell’illustrazione, del craft o dell’animazione, ma anche del marketing e business. Con tutti questi argomenti fra cui scegliere, impossibile non far scoccare la tua scintilla creativa!

“Esplora nuove idee creative”: quale corsi inserire nel pacchetto?

Il catalogo proposto da Domestika è molto ampio e soprattutto include una gran varietà di argomenti e temi. I più diffusi sono certamente i corsi di illustrazione, sia a tecnica manuale che digitale. Fra quelli più venduti troviamo soprattutto i corsi legati ai software del settore (Adobe Photoshop, Illustrator, Procreate e After Effects quelli più interessanti), ma anche quelli relativi al disegno – ritratti, sketching, acquerelli, grafite, tanto per citarne alcuni – sono molto popolari fra gli utenti Domestika. Una categoria molto interessante è quella del craft, che non segue un tema preciso ma offre corsi molto diversi fra loro. Alcuni esempi? Uncinetto, falegnameria professionale, ceramica in casa, illustrazione tessile e cake design.

Una menzione speciale la meritano i corsi di marketing e business, che si discostano dalla natura creativa Domestika ma tutti molto utili, soprattutto per coloro che hanno appena avviato un’attività in proprio. I più amati dagli utenti sono “Google Ads e Facebook Ads da zero” e “Brand Strategy per Instagram”, ideale per chi vuole far crescere il proprio profilo social, ma anche “Sviluppo di un media plan digitale” e “Lancio del tuo primo business online”. Non mancano ovviamente tante altre categorie interessanti, come ad esempio fotografia e video, scrittura e design.

Il pacchetto creativo proposto da Domestika include ben tre corsi al prezzo speciale di soli 24,90 euro. A questo link potrai dare un’occhiata al catalogo completo e selezionare quelli che più ti interessano. Ogni corso Domestika offre una serie di videolezioni on-demand ad accesso illimitato da cui poter imparare a proprio ritmo, seguendo gli insegnamenti dei professionisti del settore.