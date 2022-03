Huawei Band 6: smartband strepitosa a prezzo RIDICOLO su Amazon

Huawei Band 6 è in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da resistere: non farti scappare una tra le smartphone migliori sul mercato.

Sei alla ricerca di una smartband economica ma in grado di accompagnarti tutto il giorno tracciando una gran mole di informazioni? Se la risposta è affermativa, non devi assolutamente perdere l’occasione del secolo e acquistare Huawei Band 6 in offerta su Amazon con uno sconto del 33%.

Dotata di un ottimo display AMOLED da 1.47 pollici a colori e con un’estrema visibilità anche sotto la luce diretta del sole, il fitness tracker di Huawei ha tutti i connotati per trasformarsi nel tuo fitness tracker di riferimento per i prossimi anni avvenire.

Huawei Band 6 in offerta su Amazon a un prezzo da sogno (sconto del 33%)

Ad appena 33€, infatti, Huawei Band 6 è in grado di registrare tutte i dati della salute più importanti grazie alla tecnologia Huawei Truseen 4.0: il sensore per il battito cardiaco registra 24/7 la frequenza cardiaca ed è anche in grado di misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Indossala sempre, anche di notte, per registrare ogni aspetto della tua giornata e per ricevere importanti consigli su come migliorare la tua forma fisica e la qualità del sonno.

Con Huawei Band 6 hai un coach personale sempre a tua disposizione: oltre alle oltre 85 modalità di allenamento personalizzate di cui dispone, la smartband offre anche il supporto a più di 10 modalità di allenamento professionali. Inoltre, la batteria ti assicura una lunga autonomia per utilizzare il fitness tracker per molti giorni senza temere di restare a secco proprio durante un allenamento in palestra o nel bel mezzo della giornata.

Cosa stai aspettando? Acquista subito la smartband di Huawei in offerta su Amazon con il 33% di sconto: siamo certi che, una volta allacciata al polso, ti chiederai come hai fatto senza per tutto questo tempo. Unisciti alle tantissime persone che l’hanno già acquistata e la utilizzano ogni giorno senza alcun compromesso. Siamo certi che saprà stupirti sotto tanti punti di vista.